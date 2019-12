"L Q O"par Abdou BENABBOU 14/12/2019 "LE QUOTIDIEN D'ORAN A 25 ANS AUJOURD'HUI: Un haut dignitaire m'avait demandé un jour, du haut d'une tribune, quelle était la ligne éditoriale du QUOTIDIEN D'ORAN car il lui a été impossible de la définir. Je lui avais répondu que lui en tant que décideur pouvait-il m'éclairer en m'indiquant quelle était celle de l'Algérie. Il m'asséna avec une profonde sincérité, en m'affirmant non sans gêne, que les Algériens étaient en train de la chercher. Je lui ai alors rétorqué pour le satisfaire que quand l'Algérie trouvera sa ligne éditoriale, elle sera celle du QUOTIDIEN D'ORAN. Depuis, avec des hauts et des bas, la recherche continue et il semble qu'elle se soit installée dans la durée. Aujourd'hui samedi, le journal boucle ses 25 ans de présence avec une existence au cœur de laquelle la prudence est en permanence affirmée contre toutes les vérités galvaudées. Car si les vérités des autres ne doivent en aucun cas être facilement avalées, l'honnêteté et la sagesse exigeaient de nous de ne nous en tenir qu'aux faits prouvés et signés dans un exercice moral pour nous éloigner de nos propres vérités. L'écart est monumental entre exposer des faits et afficher des vérités. Quand il s'agit de la chose politique, c'est là toute la différence entre militer et informer. N'ayant pas pour vocation de croiser le fer avec quiconque, Le QUOTIDIEN D'ORAN a été construit pour qu'il ait comme socle et toit la dextérité de s'éloigner des gesticulations politiciennes et des opportunismes et il a pu ainsi permettre à tous les bords de s'exprimer sans que son lectorat soit prisonnier des recommandations voilées et intéressées. Il n'a de préoccupation principale et de concrète mission que celle de dépeindre les réels faits et gestes avérés d'une société sans imposer les déductions fabriquées pour que son lectorat soit seul juge à décider du chemin à prendre par son pays. Il y a eu bien évidemment des anicroches écrites exagérées. Mais les rots coléreux sont des attributs humains et les nôtres s'identifiaient à celui de l'Algérien anonyme, fâché avec le guichet de la poste et avec son couffin pour n'avoir en fin compte comme parti politique que sa famille et ses enfants. Il reste qu'un quart de siècle de vie pour un média est lourd à porter dans un pays sans cesse bousculé et perturbé par des avancées multiformes mariant de nouvelles technologies avec des crises économiques et politiques répétées. Dans ce cas d'espèce, pour une société humaine comme pour un journal, le sang vif et sain nécessaire pour fixer définitivement une ligne éditoriale doit être renouvelé".