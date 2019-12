16 décembre, 2019 11:33 Maghreb Émergent "Abdelghani Hamel entendu aujourd’hui par le juge d’instruction" Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel. L’ex-DGSN (Diercetur général de sûreté nationale), Abdelghani Hamel et trois de ses fils comparaissent aujourd’hui devant le juge d’instruction au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger. Ils sont poursuivis, essentiellement, pour des affaires de dilapidation de foncier et d’enrichissement illégal. Abdelghani Hamel a été placé en détention provisoire en juillet dernier. D’autre part, l’ex-secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Djamaï passe lui aussi devant le juge d’instruction du même tribunal, aujourd’hui. Placé en détention provisoire, en septembre dernier, il est poursuivi pour destruction et dissimulation de documents officiels. De son côté, l’ancien ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, déjà en détention provisoire, a été présenté au juge d’instruction du même tribunal. Son témoignage a été requis dans une affaires liées à l’octroi d’indus privilèges à des investisseurs".