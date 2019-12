"L S A" 16/12/2019 à 11h00" Messi, le cauchemar de Zidane: Ce mercredi au Nou Camp où aura lieu le Classico entre le Barça et le Real, Zidane, le coach madrilène n'a qu'une seule idée en tête, celle de neutraliser Lionel Messi qui brille actuellement et qui justifie son sixième Ballon d'or. Avant lui, en 2014, Ancelotti avait essayé la formule qui consistait à déplacer Sergio Ramos au poste de milieu défensif pour contrer le prodige argentin. Mais cela ne lui avait pas réussi. Deux ans plus tard, Zidane avait chargé Casemiro de s’occuper de Messi mais sans réussite. Cette fois-ci, Zizou veut confier la lourde tâche ingrate à Valverde, le jeune international Uruguayen. Mais quand on sait que Guardiola a déclaré que rien ne peut arrêter Messi, on ne peut que craindre le pire pour le Real. H. Boukacem