"L Q O" par Abdou BENABBOU 16/12/2019 "Le dialogue et la vraie concorde: Si l'on doit suivre le raisonnement et les importantes promesses du nouveau président de la République, il faudra bien se résoudre à voir le Parlement dissous au plus vite. On ne peut effectivement et logiquement s'attendre à ce que la représentation nationale actuelle fasse fi de ses ardents engagements passés et tourner le dos à un nouveau vent et voir encore cette institution vitale triturer une nouvelle énième fois une loi fondamentale que le chef de l'Etat entend bouleverser en premier lieu. Le président s'engage pour une séparation stricte des pouvoirs, et il compte accorder de très larges prérogatives à la mission législative. Le profil du législateur doit donc être logiquement conforme à la charge dont il sera investi. Les élus de tout bord ont fait leur temps. Parmi eux il y a du bon et du mauvais, et les opportunistes infiltrés au gré des facilitations qu'on connaît, les uns monnayant leurs sièges à coups de milliards de dinars et d'autres, prolixes dans la prosternation, ne peuvent en aucun cas avoir l'impudeur de se targuer de sauver le pays d'une crise qui l'étrangle. L'inconséquence monumentale voudrait que l'on serve sur un tapis la destinée de l'Algérie à des intrus, alors qu'ils ont été les artisans de son naufrage. Il y a eu bien évidemment des élus sincères et intègres, mais leurs voix se sont toujours dissipées et se sont évaporées dans l'ombre au nom de la loi traficotée du nombre. On doit aussi garder un regard suspicieux à l'endroit de quelques autres élus qui, sous prétexte d'un entrisme douteux et d'une opposition inféconde d'avance, s'étaient engouffrés dans une représentation qu'ils ont eux-mêmes contestée, mais étaient bien heureux d'en soutirer une rémunération et des avantages mirobolants. Les accointances pas toujours honorables sont connues pour avoir été dévoilées au grand jour. Le déculottage de quelques parlementaires à la fougue roublarde s'est fait au grand jour et il est à espérer que les nombreuses mises à nu serviraient d'arguments au nouveau chef de l'Etat pour un dépoussiérage sérieux pour que le peuple algérien renoue avec le dialogue fertile et une vraie concorde".