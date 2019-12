''L Q O"16/12/2019 par El-Houari Dilmi "Un jubilé pour Ali Benflis ! Presque sur la pointe des pieds, loin du bruit des tambours et trompettes, celui qui est présenté comme l'un des mastodontes de la vie politique algérienne descend bien tristement des tréteaux de la vie publique pour «transmettre le flambeau» aux jeunes cadres de son parti. Ali Benflis, qui n'arrive toujours pas à se départir de son statut de « looser de la politique », vient, pour la troisième fois, de chuter... au pied du podium lors de la présidentielle de jeudi dernier. Autre personnage politique « atypique » et islamiste BCBG, Abdelkader Bengrina, qui, lui aussi, a accepté «sportivement» sa défaite électorale pour démissionner de la tête de son parti et recommencer une nouvelle vie loin des lampions éteints des caméras et autres plateaux de télévision. L'on peut, donc, dire que la joute électorale du 12/12 risque de bouleverser durablement la scène politique algérienne, avec comme autre événement marquant, la disqualification sine die des deux ex-premières puissances politiques du pays, le FLN et son « cousin germain », le RND. Le candidat de ce dernier parti n'aura été, finalement, qu'un simple épouvantail juste destiné à « chauffer le bendir » pour finir bon quatrième, juste devant Belaïd, un autre habitué du «marché de dupes» politique ! Le reste, tout le reste de la classe politique, est littéralement hors-jeu, surtout que le nouveau timonier du pays, habitué à encaisser les coups tel un pugiliste, n'a nullement l'intention de s'enfermer dans une chapelle politique, prenant le peuple, fatigué de la langue de bois et des promesses en carton-pâte, comme seul et unique témoin des travaux d'Hercule qui l'attendent, tant tous les voyants sont passés au rouge. Mais pour revenir à Benflis, un peu comme dans le monde ingrat du sport, offrir un jubilé politique à celui qui aura été la «victime expiatoire» d'un monde politique à la dérive depuis le recouvrement du soleil de la liberté, ne serait pas de trop !".