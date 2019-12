"Mag Portogal 17/12/2019 PSG : "Mané pour remplacer Neymar ? Sadio Mané figurerait sur les tablettes du PSG, d'après France Football. L'attaquant sénégalais de Liverpool pourrait remplacer Neymar l'été prochain.Le Mercato d'hiver n'a pas encore débuté que le PSG se projette déjà sur celui d'été. Après un probable statu-quo en janvier, hormis départ à compenser, le club de la Capitale prépare les grandes manœuvres pour la saison prochaine. France Football révèle ainsi les noms déjà placés sur la short-list de Leonardo dans la perspective de cette échéance. Sadio Mané figure parmi les joueurs ciblés par le directeur sportif parisien. L'international sénégalais de Liverpool (27 ans, 61 sélections) est considéré comme le potentiel remplaçant de Neymar pour le couloir gauche du secteur offensif parisien. L'état-major du PSG serait notamment séduit par son côté plus travailleur et son volume de courses, associés à des statistiques ronflantes depuis le début de la saison 2018-19 (39 buts et 12 passes décisives). Mais il ne sera pas si simple de convaincre les Reds de lâcher celui qui s'est imposé au fil des mois comme leur leader technique, devant même Mohamed Salah. Camavinga, l'élu en sentinelle du PSG ? Mané n'est pas le seul vice-champion d'Afrique à être dans le viseur du PSG. En effet, Kalidou Koulibaly, même s'il est moins souverain cette saison, est surveillé par la cellule de recrutement parisienne depuis des années. Mais le cas du défenseur central de Naples (28 ans) dépend de la gestion de Thiago Silva, en fin de contrat en juin prochain et à l'affût d'une offre de prolongation, que Leonardo hésite encore à lui soumettre. Comme Mané, Koulibaly est sous contrat avec son club jusqu'en 2023. C'est un an de plus qu'Eduardo Camavinga à Rennes. Révélation du début de saison en L1, le néo-international Espoirs français (17 ans) a tapé dans l'œil du PSG. « Leo » voit potentiellement en lui la sentinelle technique dont son groupe a besoin pour passer un nouveau cap. Impressionnant depuis le début de la saison, Camavinga n'en finit pas d'impressionner l'Europe. Sur les tablettes des plus grands clubs, le milieu rennais a tapé dans l'œil d'Eric Abidal d'après Mundo Deportivo. La précocité du Rennais ainsi que son profil l'ont placé sur la liste des joueurs visés par le club catalan. Le PSG toujours attentif pour Allan Reste à savoir la somme que réclamera le club breton pour se séparer de sa pépite. Mais l'investissement aurait de réelles chances d'être amorti avec un joueur aussi jeune et un tel potentiel. Aussi dans l'entrejeu, la piste Allan est toujours active, en particulier dans l'hypothèse où Aurelio De Laurentiis devait solder son effectif pour tourner une page. Le PSG prospecte enfin pour renforcer le côté droit de sa défense, que Thomas Meunier pourrait déserter à la fin de son bail en juin prochain. France Football réchauffe deux dossiers sur la table depuis des mois : ceux de Youcef Atal (Nice, 23 ans) et de Mattia De Sciglio (Juventus Turin, 27 ans). La suite pourrait dépendre des moyens alloués par Paris à ce poste, en fonction de ses ventes et de ses autres achats, l'international algérien coûtant plus cher en indemnité de transfert que l'Italien. Une différence qui pourrait toutefois s'équilibrer sur le salaire".