"El Moudjahid" 18/12/20193 Programme du nouveau président : Les 54 engagements de M. Tebboune Comme une noble référence à la glorieuse révolution de novembre 1954, le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune a, lors de la dernière campagne électorale, dévoilé, 54 engagements qui méritent d'être revisités. Durant les 21 jours de la campagne électorale, le président élu, Abdelmadjid Tebboune n'a cessé d'expliquer le contenu de son programme à travers les différentes haltes observées dans différente région du pays. Les grands axes de ce projet présidentiel concernent notamment les volets institutionnel, socio-économique, culturel, etc. Le volet politique évoque l'instauration d'une nouvelle République répondant aux aspirations du peuple. Celle-ci doit, soutient le président de la République, passer impérativement par une révision profonde de la Constitution, ainsi que de certains textes de loi importants, à l’image de celui régissant le code électoral. Le nouveau chef de l’Etat a notamment évoqué l’urgence de moraliser la vie politique en consacrant la séparation de l’argent et de la politique. Cette nouvelle République, l’heureux élu du scrutin du 12 décembre dernier, la veut avec une justice indépendante et la promotion de la démocratie participative. Sur le plan économique, Abdelmadjid Tebboune avait annoncé sa volonté de mettre en place un nouveau modèle économique basé sur la diversification de la croissance et de l’économie de la connaissance. Ce nouveau modèle doit, avait-il indiqué, passer par la valorisation de la production nationale manufacturière agricole, industrielle et de service par une incitation fiscale, la limitation des importations et la mise en œuvre d’une nouvelle politique d’industrialisation. Le président élu avait notamment promis, dans ce sillage, de renforcer le rôle économique des collectivités locales, d’améliorer le climat des affaires et d’encourager l’investissement direct étranger. Il s’agira aussi, avait-il souligné, de «promouvoir la production intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique». Le nouveau chef de l’Etat s’était, par ailleurs, engagé à réformer le système fiscal pour en faire un moyen d’orientation économique et d’encouragement à la production nationale et ce, en passant par une numérisation tous azimuts de l’administration. Le volet social n’est pas en reste dans le programme du président Tebboune. En effet, ce dernier s’est engagé à ériger l’accès au logement en priorité absolue et accroître le pouvoir d’achat des citoyens en défiscalisant totalement les bas revenus. Le Premier magistrat du pays avait, lors de son marathon électoral, promis l’élimination définitive des disparités de développement en mettant l’accent prioritairement sur les régions défavorisées. Sur le plan des acquis sociaux, Abdelmadjid Tebboune avait promis de préserver le système de sécurité sociale et de retraite en élargissant la base cotisante et la création de la branche retraite complémentaire au sein de la CNR et de la CASNOS. Les thèmes phares de l’agenda présidentiel S’adressant, dans ce contexte, aux personnels de l’éducation, le président élu avait affirmé la nécessité de valoriser le corps des enseignants et d’améliorer leur statut. Il avait également assuré qu’il accorderait une formation continue aux enseignants pour adapter leurs connaissances et méthodes de travail à l’évolution universelle. Le nouveau chef de l’Etat avait, ainsi, révélé la nécessité d’encourager l’enseignement des disciplines scientifiques et il a émis le vœu que l’université puisse devenir un cadre d’épanouissement et d’innovation. Education : Le nouveau président élu avait également exprimé sa volonté de procéder à une refonte pédagogique et à alléger le programme scolaire au profit d’activités sportives, culturelles et artistiques. Il avait fait notamment part de son intention de faire de l’école le meilleur moyen d’ascension sociale. Lutte contre le chômage : Abdelmadjid Tebboune avait mis à profit l’opportunité de la campagne pour promettre la réduction drastique du taux de chômage, en particulier le chômage des jeunes et des femmes, à travers, la multiplication de l’offre d’emploi induite par la croissance économique, l’encouragement des entreprises à recruter les jeunes à travers l’octroi d’incitations fiscales et parafiscales. Il s’agira aussi, a-t-il dévoilé, de créer un dispositif «congé création d’entreprise» pour favoriser l’entrepreneuriat. Santé publique : Le programme électoral du nouveau président met un point d’honneur à garantir à tous les citoyens un accès à des soins de santé performants et de qualité. Ceci ne sera possible que par le renforcement de la part du PIB consacrée à la santé afin de pouvoir réaliser des centres hospitaliers répondant aux standards internationaux et améliorer les infrastructures existantes. Il s’agira aussi de numériser la gouvernance du système de santé et placer l’Algérie, à l’horizon 2030, dans la moyenne internationale pour l’ensemble des indicateurs de référence en matière de santé publique. Le 8e président de la République a aussi assuré qu’il développera l’industrie du médicament pour atteindre 70% de production locale sur les génériques et 30% en produits de spécialité. Défense nationale : Le président de la République fraîchement élu a fait savoir qu’il entreprendra la promotion d’une industrie de la défense au service de la sécurité nationale et du développement économique. Il avait affirmé que l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’ALN, poursuivra la réalisation des objectifs permanents de modernisation des forces armées. Culture : Abdelmadjid Tebboune avait exprimé son intention de promouvoir la culture et les activités culturelles, et ce, en mettant à disposition des artistes des espaces dédiés dans les friches industrielles et dans les espaces libres. Il s’était engagé, dans ce sillage, a valorisé le métier d’artiste et à promouvoir leur rôle. Il a également annoncé la promotion du livre et de la lecture dans les milieux scolaires. Politique étrangère : le nouveau chef de l’Etat avait accordé une place de choix à cette thématique dans son programme électoral. Indiquant, au passage, qu’il la veut dynamique et proactive. A ce propos, il avait appelé à l’établissement d’une diplomatie économique offensive au service du développement national et des entreprises publiques et privées. Il a enfin annoncé l’instauration d’une diplomatie culturelle et cultuelle au service du rayonnement national, et appelé à protéger la communauté algérienne à l’étranger". Sami Kaidi