"El Moudjahid" 18/12/2019 "Affaire Ali Haddad : Ghoul et Talaï devant le parquet près la Cour Suprême, Dans cette optique, deux anciens ministres des Transports ont comparu, hier, devant le conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême, a-t-on constaté. Dans cette optique, deux anciens ministres des Transports ont comparu, hier, devant le conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême, a-t-on constaté. Il s’agit d’Amar Ghoul, également ancien membre du Conseil de la nation, placé en détention provisoire à la prison d’El Harrach, en juillet dernier, et Boudjemaâ Talaï, également ex-député d’Annaba. La comparution des deux ex-responsables s’inscrit dans le cadre des auditions dans le fond sur l’affaire Haddad. Transportés à bord du fourgon cellulaire de la prison d’El Harrach, leur audition a duré près de deux heures. Amar Ghoul est poursuivi dans les dossiers des deux hommes d’affaires Ali Haddad, patron de l’ETRHB, et Mahieddine Tahkout, patron de Cima Motors. Le 28 juillet dernier, il a été placé en détention provisoire par le conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême dans l’affaire Ali Haddad. Il est inculpé pour abus de fonction, dilapidation de deniers publics, conflits d’intérêt et corruption dans l’octroi des marchés publics et octroi d’indus avantages, selon le parquet. Boudjemâa Talaï, placé sous mandat de dépôt le 22 septembre dernier, est poursuivi pour les mêmes chefs d’inculpation notamment l’octroi au groupe d’Ali Haddad du projet ferroviaire reliant Relizane au sud de Tiaret et Tissemsilt. Le procureur général près la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à l'encontre des deux anciens responsables, suite au renoncement volontaire de leur immunité parlementaire. Douze anciens hauts fonctionnaires de l’Etat sont cités dans le dossier d’Ali Haddad. Outre les deux anciens ministres des Transports, la liste comporte les ex-ministres du Commerce, Amara Benyounès, des Travaux publics et des Transports, Amar Tou, des Finances, Karim Djoudi, de l’Agriculture, Abdelkader Bouazgui, de l’Industrie, Abdesselam Bouchouareb (en fuite), ainsi que les ex-walis d’Alger, Abdelkader Zoukh, placé sous contrôle judiciaire, et d’El Bayadh, Mohamed Djamel Khanfer, mis en liberté. Sont également poursuivis dans cette affaire, les deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia. Ce dossier de corruption, dans lequel est impliqué Ali Haddad, sera transmis au tribunal de Sidi M’Hamed pour jugement. Pour rappel, Ali Haddad a été condamné, le 10 décembre dernier, à une peine de 7 ans de prison ferme pour financement occulte de la campagne électorale assortie d’une amende de 500.000 DA. Il avait été aussi condamné, le 4 août dernier par la chambre pénale près la Cour d’Alger, à 6 mois de prison ferme pour détention de deux passeports biométriques". Neïla Benrahal