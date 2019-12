"L’équipe de Bedoui fait ses cartons"

"L'EXPRESSION" 18/12/2019 "Alors que le nouveau premier ministre sera nommé ce samedi .L’équipe de Bedoui fait ses cartonsCertains ministres gardent l’espoir de se voir reconduire. Ils estiment avoir les critères de jeunesse et de compétence, exigés pour le casting d’Abdelmadjid Tebboune. Peu probable car on ne surprend pas avec «du déjà-vu», cela est connu ! Fin de mission: L’heure du départ a sonné dans les ministères. La passation des pouvoirs entre Abdelmadjid Tebboune et Abdelkader Bensalah aura lieu demain et les ministres du gouvernement Bedoui font donc leurs cartons pour laisser la place à la nouvelle équipe. Eux et leurs conseillers ont tout le week-end pour empaqueter leurs affaires, vider leurs bureaux, faire place nette. C’est dans l’ordre des choses ! Une équipe s’en va et sera remplacée par une nouvelle. Plus jeune, plus dynamique, a promis le nouveau président qui dès ce samedi, son Premier ministre sera nommé et installé dans ses fonctions après une passation de consignes avec Noureddine Bedoui. Ce dernier, ses 26 ministres et leurs conseillers devront donc céder leur place, afin de permettre au nouveau locataire d’El Mouradia de constituer son staff. Le gouvernement de Nourredine Bedoui est pour le moins atypique, il faut le dire. Nommé dans l’urgence, à la suite de grandioses manifestations qui ont secoué le pays refusant un 5ème mandat à l’ex-président Abdelaziz Bouteflika, Nourredine Bedoui qui était déjà ministre de l’Intérieur depuis 2015, va peiner pour constituer son équipe en raison de nombreux refus qu’il a essuyés. En effet, ni l’opposition ni la société civile n’avait souhaité intégrer un gouvernement rejeté par la contestation populaire. Il annoncera, malgré les difficultés, la composante de son équipe le 31 mars, qui deux jours après, avec l’annonce de la démission de Abdelaziz Bouteflika, est devenue, en vertu de l’article 102 de la Constitution, un gouvernement de transition, chargé d’expédier les affaires courantes pour une période de 3 mois. Le temps légal prévu par la Constitution pour la tenue d’une élection présidentielle. Annoncée pour le 4 juillet, cette élection n’aura jamais lieu, faute de candidats et des manifestations de masse qui se poursuivaient. Face à cette situation inédite, le Conseil constitutionnel décide de prolonger le mandat de Abdelkader Bensalah jusqu’à l’élection d’un nouveau président de la République et de fait, celles des ministres de Bedoui. Considérés comme «illégitimes» par le peuple qui rejetait toutes les figures de l’ancien régime, les ministres vont tenter, dans un premier temps, d’exercer normalement leur fonction en effectuant des sorties sur terrain, mais seront très vite dissuadés par l’accueil qui leur était réservé à chacune de leur apparition publique. Hués, nombreux d’entre eux ont été d’ailleurs obligés d’annuler des visites. Malgré ces conditions difficiles et les contraintes qui ne cessaient de s’accumuler, les ministres ne vont pas baisser les bras. Enfin pas tous, puisque le ministre de la Justice va être démis de ses fonctions au bout de quatre mois et la ministre de la Culture va jeter l’éponge, un mois après. Le gouvernement Bedoui, appelé normalement à gérer uniquement les affaires courantes, va faire beaucoup plus que ce qu’il était attendu de lui. En effet, c’est durant cette période de transition que des décisions importantes ont été prises par le gouvernement, à l’exemple de l’autorisation d’importation des véhicules de moins de trois ans, inscrite dans la loi de finances 2020 ou encore l’adoption du projet de loi sur les hydrocarbures alors qu’il était au cœur d’une grande polémique. Il a aussi fait de grandes annonces, comme l’augmentation du salaire des praticiens spécialistes au Sud, la hausse de l’allocation des handicapés ou encore la régularisation progressive des titulaires d’un contrat de pré-emploi dont le nombre dépasse les 450 000. Les ministres de Bedoui vont donc quitter le Palais, docteur Saâdane, en laissant des chantiers inachevés à leurs successeurs. Certains d’entre eux se sont empressés de féliciter le nouveau président, gardant sûrement l’espoir de se voir reconduire. Ils estiment avoir les critères de jeunesse et de compétence, exigés pour le casting de Abdelmadjid Tebboune. Il est peu probable que le nouveau chef de l’Etat maintienne d’anciens ministres à leurs postes, même si parmi eux, il y en a qui n’ont pas manqué à leur devoir, car à l’entendre, lors de sa première conférence de presse, animée juste après la proclamation des résultats provisoires de l’élection de jeudi dernier, la nouvelle équipe va «étonner» et «surprendre». Et on ne surprend pas avec «du déjà-vu», cela est connu ! Ce sera donc une nouvelle équipe jeune où la gent féminine y sera fortement représentée. Mais la compétence ne doit surtout pas être reléguée au détriment de la jeunesse car l’Algérie a besoin de sang neuf certes, mais de personnes capables de la conduire à bon port".