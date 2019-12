"L J I" Nabil Chaoui 19/12/210 "Annaba : Les étudiants appellent à la libération des détenus du hirak"Les étudiants et les citoyens d’Annaba sont sortis ce mardi pour rejeter le scrutin présidentiel et d’exiger la libération de tous les détenus du hirak. Ainsi pour ce 43e mardi, les étudiants de l’université Badji-Mokhtar ont scandé « Chaab rafed el intikhbat el aaskaria » (Le peuple refuse ces élections militaires !) « Système dégage ! », « disparaissez tous », « Dawla madania, mach aaskaria ! », Libérez el massajin mabaouch el cocaïne » (Libérez les détenus, ils n’ont pas vendu de la cocaïne), rejoints également par des centaines d’autres citoyens. La manifestation estudiantine d’hier a entrainé, selon de nombreux observateurs du mouvement de protestation, une forte adhésion par rapport aux rassemblements précédents. Selon certaines figures bien connues du hirak « cette forte mobilisation des étudiants et d’autres manifestants s’explique par suite à l’élection présidentielle et la répression contre les principaux animateurs du hirak ». Des étudiants, rencontrés en marge de la manifestation, nous ont déclaré : « On ne va pas arrêter les manifestations, on demande l’annulation du dernier scrutin présidentiel et une période de transition où le peuple entier sera consulté, sinon à quoi auront servis 10 mois de hirak ? ». D’autres pensent que « les dernières élections n’ont fait que prolonger la vie du système et d’avoir accordé un 5e mandat au système Bouteflika ! ». Pour cela, des manifestants nous ont déclaré hier avec une conviction apparente : « Le système sera démantelé et la République de l’espoir sera instaurée, le peuple est sûr de lui, et c’est pour cela que nous devons continuer chaque jour le hirak et vendredi prochain nous serons encore plus nombreux et plus déterminés ». Enfin, il convient de signaler l’arrestation de plus d’une vingtaine d’étudiants venus manifester en début de matinée sur le Cours de la Révolution".