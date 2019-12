"Dzaîr Daily" Par LA RÉDACTION 19 décembre 2019 à 11:17"Algérie : Investiture de Abdelmadjid Tebboune à la tête de l’État Algérie – Le nouveau président algérien est officiellement entré en fonction après avoir prêté serment, lors de la cérémonie d’investiture. En effet, conformément à l’article 89 de la Constitution algérienne; « Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation; dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment ». Abdelmadjid Tebboune a donc prêté serment ce jeudi 19 décembre 2019, en qualité de président de la République Algérienne Démocratique et Populaire. La cérémonie d’investiture s’est déroulée au Palais des Nations en présence de hauts responsables civils et militaires du pays; de membres du gouvernement et de diplomates étrangers. Les candidats aux élections présidentielles du 12 décembre dernier, à l’instar de Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaid ou encore Ali Benflis ont eux aussi été présents lors de cette cérémonie d’investiture. Après la prestation de son serment, Abdelmadjid Tebboune a prononcé son premier discours à la Nation en tant que président de la république. Tebboune face à des défis inédits En effet, du haut de ses 74 ans, le nouveau président algérien élu dans un contexte inédit devra faire face à de grands chantiers. L’on peut citer le Hirak populaire qui dure depuis le 22 février, la question des détenus d’opinion; la lutte contre la corruption et le rapatriement des fonds pillées dans les caisses de l’État, la remise sur pied de l’économie nationale; le rétablissement de la confiance entre le citoyen et les autorités ou encore la réforme de la Constitution. Par ailleurs, la « légitimité » de Tebboune est plus que jamais remise en cause du fait de l’abstention record observée lors des élections qui a atteint les 60%. En outre, le président algérien risque de surmonter difficilement les exigences exprimées par le mouvement de contestation pacifique qui réclame depuis 10 mois, une rupture complète avec l’ancien système hérité du président déchu Abdelaziz Bouteflika".