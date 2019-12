"L S A"25/12/2019" Des obsèques officielles pour Gaïd Salah aujourd’hui à Alger"Les messages de condoléances continuent de parvenir de l’intérieur et de l’extérieur du pays Le décès du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), lundi, des suites d’un arrêt cardiaque en son domicile à l’âge de 80 ans, comme annoncé par un communiqué de la présidence de la République, a suscité une vague de réactions, exprimées à travers des messages de condoléances de chefs d’Etat et de hauts responsables étrangers, en plus de responsables algériens, de chefs de partis politiques et de la société civile. Abdelhalim Benyellès – Alger (Le Soir) - Le roi d’Arabie Saoudite Selmane Ben Abdelaziz a présenté ses condoléances à la famille du défunt dont il salue les qualités, ainsi qu’au président de la République. Le Président tunisien Kaïs Saïed a téléphoné à son homologue Abdelmadjid Tebboune, lui adressant ses condoléances, selon la présidence de la République et adressé un télégramme de condoléances en son nom et celui du peuple tunisien. L'émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, ainsi que le Premier ministre et ministre de l’Intérieur qatari, cheikh Abdallah Ben Nacer Ben Khalifa Al Thani ont également adressé, hier mardi, des messages de condoléances au président de la République Abdelmadjid Tebboune, suite au décès du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, alors que le docteur Khaled Ben Mohamed, ministre d’Etat aux Affaires de la défense du Qatar, est arrivé hier à Alger pour assister aux obsèques du vice-ministre de la Défense nationale. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazaouni, chef d’Etat de la République de Mauritanie a, pour sa part, envoyé un message de condoléances au Président Abdelmadjid Tebboune. L’ambassadeur d’Ukraine en Algérie a présenté, lui aussi, ses condoléances à l’Algérie et à la famille du défunt Ahmed Gaïd Salah. Tandis que l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en Algérie, Abdelaziz Al-Omairini, et tous les membres de la mission ont présenté leurs sincères condoléances comme suit : «Avec beaucoup de peine et de chagrin, l’ambassade a reçu la triste nouvelle du décès du vice-ministre de la Défense.» Pour sa part, l'Union du Maghreb arabe (UMA) a présenté, à travers le secrétaire général (SG) du Conseil de la choura, Saïd Mokaddem, ses condoléances au peuple algérien en «cette dure épreuve». Enfin, «le Congrès du Front Polisario a exprimé «la douleur des militants et du peuple sahraouis dans son ensemble», par le biais de la déclaration à l’APS, de M. Oubi Bouchraya Bachir. Enfin, un message de l'Union du Maghreb arabe (UMA) fait état de ses condoléances au peuple algérien. S’agissant des réactions au niveau national, le Premier ministre par intérim Sabri Boukadoum a qualifié le défunt Ahmed Gaïd Salah «d'une des sommités et grands hommes de l'Algérie qui ont tenu leurs engagements et ont fait montre de loyauté, ont emprunté la voie des chouhada et bienfaiteurs, et qui ont été, par voie de conséquence, accueillis par le peuple algérien à bras ouverts. Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine, a affirmé, pour sa part, que «le défunt moudjahid, qui est demeuré fidèle au serment fait aux chouhada jusqu'à sa mort, après une vie jalonnée de sacrifices et de nobles positions, a réussi, grâce sa sagesse et sa clairvoyance, à être à la hauteur du devoir national». De son côté, dans un message adressé à l’APS, le premier président de la Cour suprême, Abderrachid Tabi, a qualifié le défunt Ahmed Gaïd Salah, général de corps d'armée, décédé lundi des suites d'un arrêt cardiaque, de «personnalité nationale qui a voué sa vie, depuis la glorieuse guerre de Libération nationale, au service de la patrie». Pour sa part, le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du chef d’état-major l’ANP. Selon le FCE, «l’Algérie a perdu un homme d’une grande envergure, un homme qui a contribué à la libération de l’Algérie des griffes du colonialisme et a contribué à la phase de construction». La Fédération algérienne de football a indiqué que «le président de la FAF, les membres du bureau fédéral, les membres de l’assemblée générale de la FAF et toute la famille du football national sont très peinés par cette perte cruelle et saisissent cette triste circonstance pour présenter à la famille du défunt et à ses proches, ainsi qu’à l’Armée nationale populaire (ANP) leurs sincères condoléances». Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a affirmé que «l'Algérie a perdu un homme hors pair que Dieu a guidé pour sauver l'Algérie pendant les moments difficiles qu'elle a vécus, et accompagner le peuple avec sagesse et clairvoyance pour atteindre la phase actuelle», ajoutant que le défunt «est un martyr du devoir». A noter également des messages de condoléances émanant de la classe politique. Le président du Front El Moustakbel a évoqué, ainsi, «la contribution de Gaïd Salah dans la recherche d’une solution à la crise que traverse le pays». Zoubida Assoul, présidente de l’Union pour le changement et le progrès, a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à l’ANP. Les partis Tajamoue Amel El Jazaïr (TAJ), le Mouvement El-Islah, Talaie El-Hourriyet, Fajr el-Jadid (PFJ), Jil Jadid, le Renouveau algérien (PRA), le Rassemblement algérien (RA) ont adressé à la famille et aux proches du défunt leurs sincères condoléances. Le calife général de la confrérie Tidjania d'Aïn Madhi, le cheikh Mohamed Benali El Arabi, a indiqué que le défunt «a honoré le serment par sa sagesse et sa clairvoyance pour que le navire de l'Algérie s'amarre à bon port». Enfin, le Syndicat national des magistrats a témoigné de sa profonde tristesse à l’annonce du décès du chef d’état-major de l’ANP. Selon un communiqué de la présidence, les obsèques du défunt moudjahid général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah se dérouleront aujourd’hui mercredi à Alger. «Les obsèques débuteront au Palais du Peuple, en rendant un dernier hommage au défunt, avant de rejoindre sa dernière demeure au carré des martyrs au cimetière El Alia, après la prière du dohr», lit-on dans le communiqué". A. B.