"L S A"Publié par B. Henine le 30.12.2019 , 11h00 "AÏN-SEFRA "Une caravane médicale pour les enfants nomades:L’Etablissement hospitalier de proximité (EPSP) de la wilaya déléguée de Aïn-Sefra a concocté un programme de vaccination pour les enfants des nomades, ainsi que des consultations médicales pour les populations des zones éparses isolées des centres urbains de la wilaya déléguée. C’est ainsi qu’une caravane médicale continue quasi-quotidiennement à sillonner toutes les régions steppiques, à l’effet de toucher, autant que possible, tous les enfants au niveau des groupements d’habitations (maisons ou kheimas), notamment Harraza, Biri, Morghdad et bien d’autres sites regroupant les nomades. Notons que la caravane est composée de médecins, d’infirmiers, d’assistants sociaux et autre. L’impact de cette campagne, nous dit-on, est palpable sur la santé des enfants et les populations de cette couche de la société et vise, en même temps, à faire rapprocher la médecine de proximité dans ces contrées isolées des centres de santé. Des vaccinations pour enfants, des consultations, des soins sur place, des traitements, des séances de prévention et d’hygiène, attribution des médicaments, sont autant d’opérations effectuées. Par ailleurs, apprend-on encore, d’autres sorties médicales similaires seront effectuées à travers les zones des régions de Sfissifa, Asla, Moghrar, Djeniène et Tiout, où cette action touchera des centaines d'enfants en bas âge et des femmes". B. Henine