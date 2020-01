"El Moudjahid"PUBLIE LE : 31-12-2019 | 0:00" Fêtes de fin d’année : panse et dépenses faramineuses: Une fête «algérianisée» pour la bonne cause.Plus que quelques heures nous séparent de la nouvelle année. Cet évènement très spécial, en fait qui vient boucler une année et amorcer une autre, des vœux de bonheur, des rêves et des projets nourris d’hédonisme et d’euphorie ne passe jamais inaperçu, même si la célébration de celui-ci prête à équivoque et ne fait pas l’unanimité. Les avis partagés, néanmoins sur cette question, à vrai dire, ne diminuent en rien -du moins pour les pros- de la symbolique de cette fête de fin d’année inscrite dans l’agenda de nombreuses familles lesquelles d’ailleurs se préparent pour «honorer» généreusement ce rendez-vous. On sent déjà le parfum du réveillon, dans les quartiers, les marchés et les superettes qui affichent la couleur à travers des marques de chocolat, confiseries de toutes sortes qui nous mettent l’eau à la bouche rien qu’à voir les rayons généreusement garnis pour la circonstance. Passer un bon réveillon avec les personnes qu’on aime, c’est aussi une affaire de budgets à dépenser pour réussir la grande fiesta. Mais le réveillon est aussi une occasion d’oublier tous les petits soucis de la vie et le train-train quotidien incolore et inodore, usant même à la longue. Faire la fête, en fait, est même un besoin psychologique pour de nombreuses personnes, disposées à ne point reculer lorsqu’il s’agit de débourser pour la «bonne cause». Un tour dans les espaces commerciaux et les marchés suffit à remarquer que beaucoup sont déjà dans le bain. La fièvre acheteuse a commencé depuis quelques jours. Réveillonner, ces dernières années, fait partie des mœurs des Algériens, qui se permettent excès et folies pour marquer une fête, au ton unique, qui balise la voie aux gourmandises de toutes sortes. C’est la ruée, surtout, sur les viandes blanches qui voient leur prix d’ailleurs monter en flèche, comme chaque année, et les gâteaux aussi. Les commandes, à leur tour, ne manquent pas au niveau des pâtisseries. «Nous avons eu pas moins d’une quinzaine de clients qui nous ont sollicités pour des bûches et tartes», nous dira un pâtissier à Sebbala. Une fête «algérianisée» pour la bonne cause Réveillonner est une fête universelle certes, mais la touche algérienne est dans tous les foyers. Le côté festif réside aussi dans ces rencontres de la grande famille, toute réunie autour d’un plat spécial du terroir : couscous, rechta, chakhchoukha, trida, ou autre aussi, sans oublier la présence de gâteaux traditionnels et du thé à la menthe sur la table de cette fête de fin d’année. C’est une réalité, la célébration du réveillon se distingue en Algérie par l’aspect familial qu’il prend d’autant plus que beaucoup optent plutôt pour des fêtes en famille autour d’un bon repas. Le bonheur étant d’être ensemble pour partager ces moments de joie et de convivialité qui se font rares avec les préoccupations quotidiennes, un côté festif reporté trop souvent, faute de temps et de moyens aussi, aux calendes grecques. Dans ce sens, une mère de famille rencontrée dans une supérette nous dira qu’étant femme active, elle est passée à côté de beaucoup de choses avec les contraintes professionnelles et ces fêtes sont une occasion pour y remédier. «Nous tenons, mon mari et moi, à se faire plaisir et gâter nos enfants qui ont eu de bons résultats à l’école», expliquera-t-elle. Les agences de voyage à l’heure du réveillon Contrairement aux «casaniers», il existe une autre catégorie de personnes qui préfèrent passer la fête de fin d’année à l’étranger ou encore au Sud. C’est une question de moyens, cela va de soit. Il faut dire que les offres des voyagistes pullulent sur la toile pour le réveillon 2020. En fait, il y en a pour tous les budgets. Par exemple la destination «Sousse», à travers un voyage organisé par bus et un hébergement à l’hôtel Marhaba Palace , 5 étoiles, quatre nuitées est proposée à 36.500 DA, ou encore l’offre d’un autre voyagiste qui propose un voyage par bus, un réveillon et un séjour à Sousse à Kana Resort, 4 étoiles, à partir de 24.900 DA, avec des réductions qui vont jusqu’à 5% pour les élèves et les étudiants, à partit du 29 décembre. Les amoureux du tourisme saharien sont eux aussi gâtés. De nombreuses offres pour la découverte de Taghit ou Timimoune, Tamanrasset et Djanet, allant de 27.000 à 43.900 DA. Sharm Sheikh est aussi une destination mise en valeur dans le programme de ce réveillon avec une offre de sept jours pour 147.900 DA. Les agences de voyages, comme chaque année mettent le paquet pour proposer diverses offres et destinations en cette fin d’année. Le réveillon, c’est connu, est une fête marquée par des dépenses excessives des ménages et les voyagistes au même titre que les commerçants, profitent, tous les deux de cette opportunité pour booster leurs chiffres d’affaires". Samia D.