"El Watan" MUSTAPHA BENFODIL 30 DÉCEMBRE 2019 À 10 H 08 MIN "Verrouillage de l’information officielle : De nouvelles limites à la liberté de la presse"Les premières décisions de la présidence Tebboune commencent à tomber, et l’une d’elles porte sur le verrouillage de l’information officielle en désignant l’APS (l’agence Algérie Presse Service) comme seul et unique canal de diffusion de toute info institutionnelle, à l’exclusion de tout autre média. C’est ce qu’a annoncé un communiqué de la Direction de la presse et de la communication (DPC) de la présidence de la République, relayé justement par l’agence officielle, ce samedi. «La Direction de la presse et de la communication de la présidence de la République informe l’ensemble de la presse, supports et plateformes de communication, que l’information officielle est rendue publique à travers des communiqués de la présidence de la République publiés par l’agence Algérie Presse Service (APS) et que toute information rapportée en dehors de ce canal est à classer dans la case de la propagande et la désinformation», martèle textuellement le communiqué de la Présidence".