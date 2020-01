"Le courrier d'Algérie"2/01/2020" Formation professionnelle à Souk-Ahras : Introduction de quatre nouvelles spécialités:Quatre nouvelles spécialités de formation professionnelle ont été introduites à la nomenclature de la formation professionnelle dans la wilaya de Souk-Ahras en perspective de la rentrée de la session de février prochain en vue de répondre à la demande du marché de l’emploi, a-t-on appris mercredi, auprès de la direction locale de ce secteur. Ces nouvelles spécialités, qui concernent la formation d’agents pépiniéristes et des spécialistes dans les domaines de l’électronique, l’entretien de jardins et la conception des modèles, sont en relation directe avec le secteur de l’agriculture, a indiqué à l’APS, le chef de service du suivi des établissements de formation professionnelle auprès de la Direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels, Ibrahim Hadji. Durant les deux dernières années, de nouvelles spécialités dans le domaine de l’agriculture ont été introduites dans la nomenclature de la formation professionnelle de cette wilaya, à savoir «le contrôle, la recharge et l’emballage des produits laitiers», «l’oléiculture», «l’aviculture», «la mécanique et réparation d’engins agricoles», «la gestion de stocks», «l’agroalimentaire», a-t-on précisé de même source. L’ensemble de ces spécialités agricoles introduites ont permis de former 480 stagiaires dans le domaine agricole sur un total de 4 560 promus des centres de formation professionnelle dans la wilaya de Souk-Ahras au cours des deux dernières années. «Ces chiffres reflètent la stratégie adoptée par les responsables de ce secteur, visant à se mettre au diapason du développement local et de fournir une main-d’œuvre qualifiée qui peut répondre aux besoins des opérateurs économiques dans différents secteurs», a-t-on noté. Par ailleurs, M. Hadji a annoncé que le nombre de postes de formation ouverts au titre de la session de février prochain est estimé à 3 520 places pédagogiques dans diverses spécialités et réparties sur différentes types de formation, à savoir la formation résidentielle (760 postes), celle par apprentissage (1 155), la formation dite «passerelle» (100), les cours de soir (50) et 400 postes dédiés à la femme au foyer. Ces offres concernent aussi le type de formation qualifiante, notamment les cours de soir (300 postes), la formation qualifiante initiale (100), la formation au sein des établissements privés agréés (50), la formation au sein des établissements pénitentiaires (50), la formation en milieu rural (150), la formation dans le cadre de conventions signées avec les partenaires de ce secteur (325), a-t-on souligné. Le secteur de formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya de Souk-Ahras dispose de 18 centres, trois instituts nationaux spécialisés et deux annexes dans les communes de Khedara et d’Oued Keberit, a-t-on signalé, notant que ces structures sont d’une capacité globale de 4 325 places pédagogiques, en sus de 250 places de formation dans deux établissements de formation privés agréés".