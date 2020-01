"Le courrier d'Algérie" 31/12/2019" Mostaganem : Légère hausse de la production du lait lors de la campagne 2018-2019"La production du lait a connu, dans la wilaya de Mostaganem, une légère hausse, estimée à 4 pour cent par rapport à la campagne précédente, a-t-on appris samedi de la Direction de wilaya des services agricoles (DSA). Les données, présentées par le bureau production animale du service production et appui technique à la DSA de la wilaya de Mostaganem, font état de la production, lors de cette campagne, de plus de 103 millions de litres dont 78,6 millions de litres de lait d e vache, 14,9 millions de litres de lait cru et 9 millions de litres de lait caprin. Ce bilan indique également que les quatre laiteries dont dispose la wilaya d’une capacité productive quotidienne de plus de 110.000 litres ont collecté lors de cette campagne plus de 9 millions de litres de lait, soit une hausse de 12 pc par rapport à la campagne précédente. Les mesures de soutien de la production, de collecte et de transformation du lait ont contribué, durant les dernières années, à l’augmentation des capacités de production dans la wilaya de Mostaganem de 87 millions de litres en 2012 à plus de 100 millions de litres cetteannée, selon les données recueillies. Les éleveurs, les collecteurs et les transformateurs du lait ont bénéficié, lors de cette période, d’avantages et de mesures incitatives dans les domaines de production du fourrage, d’acquisition du matériel hydraulique et d’équipements d’élevage bovin, a-t-on fait savoir. La wilaya de Mostaganem mise sur le nouveau pôle agricole de production du lait au bassin de la plaine de Bordjia s’étendant de la commune de Sirat à celle de Hassiane, à travers 41 nouveaux projets d’élevage bovin, de fourrage et de viandes avec une production annuelle de 20 millions de litres de lait, ce qui contribuera à la baisse de la facture d’importation du lait en poudre. La wilaya de Mostaganem dispose de plus de 21.060 têtes de vaches laitières, de 107.090 têtes de brebis".