"Le courrier d'Algérie" 2/01/2020 "Batna : Nette amélioration de l’approvisionnement des zones reculées en électricité et gaz: La wilaya de Batna a connu durant 2019 une amélioration de l’approvisionnement en électricité et gaz, et les autorités locales misent désormais sur son acheminement vers les zones les plus reculées. «On s’attend à porter d’ici la fin de l’année en cours le taux de raccordement au réseau d’électricité à 98 % et celui du réseau de gaz à 90 %, contre respectivement des taux de 96 % et 82 % l’année écoulée», affirme à l’APS le directeur de wilaya de l’énergie, Alaoua Djari. Les projets en cours prévoient ainsi le raccordement de 12.000 foyers au réseau de gaz, en attendant le lancement des travaux de desserte de 6.800 autres foyers, a indiqué le même cadre, signalant que pour l’électricité les actions en cours portent sur le raccordement de 2.500 foyers, en attendant le lancement des travaux de 10.000 autres branchements en zones reculées. Le même responsable a affirmé que l’approvisionnement en électricité des 61 communes de la wilaya a réalisé un bond «qualitatif», parvenant jusqu’aux zones montagneuses reculées, ajoutant que toutes les communes de la wilaya sont reliées au réseau de gaz, à l’exception de Larbaa désertée par ses habitants durant la décennie noire et dont le retour conditionne le raccordement. Les investissements jugés importants engagés dans la wilaya de Batna au cours des dernières années ont étendu l’accès à l’énergie, notamment électrique, à la faveur de la construction de la centrale de la commune d’Ain-Djasser dont la récente extension réceptionnée en novembre passée en a porté, selon le même cadre, la production à sa capacité optimale de 800 mégawatts/heure. Outre le renforcement du réseau national d’électricité, cette centrale a amélioré considérablement l’alimentation en électricité à Batna et dans les wilayas voisines, a précisé le même responsable qui a considéré que Batna figure parmi les quelques wilayas traversées par le GREO (gazoduc de la rocade Est Ouest) et la ligne THE (très haute tension), entrés en service en 2017. Ces deux lignes, a -t-il dit, ont contribué à améliorer l’amélioration de la wilaya en énergie et de répondre à une grande partie de ses besoins. Projets prometteurs pour renforcer le secteur de l’énergie Les services de l’énergie de la wilaya prévoient de consolider les investissements du secteur par l’entrée en activité, d’ici la fin de l’année en cours, de l’usine de production de turbines réalisé, dans la commune d’Ain-Yagout, dans le cadre d’un partenariat algéro-américain (groupe Sonelgaz et General Electric). La seconde tranche de la station 220/400 kilowatts de la commune de Tazoult devra entrer en activité fin décembre courant, selon le cadre qui a noté que cette réalisation consolidera le réseau national et améliorera l’approvisionnement de la partie Est du pays incluant les communes de la wilaya de Batna. M. Djari a ajouté que le gel maintenu sur nombre de projets du secteur sera levé, ainsi qu’annoncé par le ministre de l’Energie lors de sa dernière visité dans la wilaya. Selon les services de la direction de l’énergie de wilaya, la concrétisation de ces projets importants transformera positivement la situation de l’approvisionnement en énergie dans les prochaines années au bénéficie de la wilaya et de toute la région Est du pays".