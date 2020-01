"Algérie 360"Plus de 9,2 millions d’élèves scolarisés en 2018-2019 mercredi 1 janvier 2020 à 17:27: Plus de 9,2 millions d’élèves, tous cycles confondus, étaient scolarisés au terme de l’année scolaire 2018-2019, avec un taux de féminisation de 49%, a indiqué l’Office National des Statistiques (ONS). Durant l’année scolaire écoulée, le total des élèves scolarisé a atteint 9.211.640 élèves, tous cycles confondus, contre 8.924.230 durant l’année scolaire 2017-2018, en hausse de 3,22% (287.410 élèves), avec un taux de féminisation moyen de 49%, soit 4.500.321 filles, précisent les données statistiques d’une nouvelle publication élaborée par l’Office sur les principaux indicateurs du secteur de l’Education Nationale (EN). Cette publication, première du genre, met en exergue l’évolution des principaux indicateurs du secteur à travers les différents cycles de l’enseignement (préscolaire, primaire, moyen et secondaire), l’encadrement pédagogique ainsi que le nombre d’établissements scolaires. Les indicateurs clés du secteur montrent que les élèves du palier primaire (y compris les élèves du préparatoire) représentent plus de 54% (5.009.230) du total des enfants scolarisés. Pour les enseignants, dans les différents cycles scolaires, leur nombre total s’est établi à 478.985 durant l’année scolaire 2018-2019 contre 471.059 durant la période 2017-2018, soit une hausse de 1,7%. En ce qui concerne les établissements scolaires, le secteur comptait 26.982 établissements dont 19.037 écoles primaires, 5.512 collèges et 2.433 lycées. Selon le cycle scolaire, le nombre des établissements de l’enseignement préparatoire a été de 495.481 établissements, contre 512.068 durant la période 2017-2018, en baisse de 3,23%, soit 16.587 élèves en moins. Le nombre d’enseignants dans le préparatoire s’est établi à 17.791 enseignants contre 18.030, en diminution de 1,3%, alors que le nombre des salles de classe utilisées s’élève à 16.901 classes contre 17.243, en baisse de 2,02%. Cycle primaire: près de 50.000 nouveaux élèves Durant l’année scolaire 2018-2019, un total de 4.513.749 élèves a été inscrit au cycle primaire contre 4.373.459 élèves durant la période précédente, en hausse de 3,21% (140.290 élèves). Les nouveaux élèves inscrits en première année primaire se sont établis à 934.521 élèves contre 884.712 en 2017-2018, en hausse de 5,63%, ce qui représente 49.809 nouveaux élèves. Pour les enseignants du cycle primaire, leur nombre s’élève à 199.850 contre 195.459, en légère hausse (2,24%), soit 4.391 enseignants en plus. Cette tendance haussière a été, également relevée pour ce qui est du nombre des établissements scolaires, puisque l’Office dénombre 18.856 établissements et 133.816 salles de classes utilisées (contre 131.218 salles). Pour l’enseignement moyen, tous les indicateurs sont en hausse. Ce cycle a accueilli 2.979.737 élèves avec un taux de féminisation de 48%, contre 2.811.648 élèves en 2017-2018, en augmentation de +6% (168.089 élèves). Pour ce qui est des enseignants, ils totalisent 159.065 enseignants contre 156.182 (+1,84%). Les femmes ont représenté 72% de ce total. Les établissements opérationnels du cycle moyen s’élèvent à 5.512 contre 5.455, enregistrant une légère augmentation de (+1%). Le nombre des élèves, scolarisés au niveau secondaire, s’es élevé à 1.222.673 élèves, dont 55% de filles et 45% de garçons, soit 4.382 élèves de moins par rapport à la même période de comparaison. En revanche, le nombre d’enseignants a atteint 102.279 enseignants, en légère augmentation (+1%). Le nombre d’établissements a connu une légère hausse (+2%) à 2.433 établissements contre 2.392. Alger compte le nombre d’élèves le plus élevé dans différents cycles Selon les données statistiques de la publication, qui proviennent du ministère de l’EN, la wilaya d’Alger comptait le nombre le plus élevé des élèves dans les différents cycles d’enseignement. Le nombre d’élèves en préscolaire à Alger a été de 23.342 élèves, soit 4,71% du total national (495.481), suivi par Chlef, Tizi-Ouzou, El Oued et Batna. La capitale du pays a également recensé le nombre le plus important d’élèves dans l’enseignement primaire, avec 350.162 élèves, ce qui représente un taux de 7,76% du nombre global national (2.979.737) de ce cycle, suivie de Sétif, Batna, Blida et M’Sila. La répartition par wilaya dans le cycle moyen met en avant, également, une forte concentration à Alger, avec 246.263 élèves, soit 8,26% du total national (2.979.737), suivie de la wilaya de Sétif, Oran, Blida et Batna. Pour le secondaire, Alger occupe aussi la première place avec 107.263 élèves, ce qui représente 8,77% du total national (1.222.673), suivie des wilayas de Sétif, Batna, et Oran". Algerie360 avec APS