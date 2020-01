"El Moudjahid" 2/01/2020"Béchar : une destination privilégiée pour les fêtes de fin d’année. Les fêtes de fin d’année ont toujours été synonymes d’importants déplacements de la population, et jamais Béchar, destination privilégiée des visiteurs, n’aura connu un aussi impressionnant flux d’hôtes de tous horizons, venus passer leurs vacances d’hiver, en raison aussi bien des paysages féériques que leur offre la nature que la température clémente qui y règne. Les fêtes de fin d’année ont toujours été synonymes d’importants déplacements de la population, et jamais Béchar, destination privilégiée des visiteurs, n’aura connu un aussi impressionnant flux d’hôtes de tous horizons, venus passer leurs vacances d’hiver, en raison aussi bien des paysages féériques que leur offre la nature que la température clémente qui y règne. Parallèlement à cette opportunité d’activités culturelles qui y sont programmées, notamment dans l’une des destinations favorisées de la Saoura, on peut s’adonner au ski ou au squatte sur sable à Taghit, l’enchanteresse. A lieu également lieu l’exposition artisanale annuelle, à laquelle prennent part des exposants venus des quatre coins du pays. À travers tous ces étals de bijoux, de poteries et d’autres produits artistiques, c’est en fait cette diversité culturelle et artistique de toute l’Algérie que l’on peut admirer à cette occasion. Il ne va pas sans dire que c’est surtout la célébration du jour de l’an qui attire le plus de visiteurs à Béchar et Taghit, pour y être fêté, différemment certainement. Goûts et penchants obligent ! En effet, le jour de l’an se fête, dans le Sud beaucoup plus en famille, alors que les hôtels, comme ceux de Taghit et Béni-Abbès sont également pris d’assaut par les vacanciers et affichent complets depuis longtemps déjà, au même titre que les dortoirs publics. Mais qu’est-ce qui attire bien plus les visiteurs, en quête de tourisme ? À Taghit, ce sont cinq raisons qui font de cette oasis un endroit paradisiaque : le vieux ksar dressé sur le point le plus haut de la ville offre une vue imprenable sur les dunes dorées du grand erg occidental et sur la palmeraie verdoyante, avec ses maisons millénaires en «toub» rouge ; la palmeraie sur les rives de l’oued Zouzfana ; les incontournables gravures rupestres gravées par les anciens : antilopes, autruches, gazelles ; les inévitables skis, balades à dos de dromadaire ou en squatte sur les dunes ; flâner sur les immenses dunes du Grand Erg Occidental et contempler le coucher du soleil. Et enfin, un séjour dans une maison d’hôte traditionnelle pour y passer la nuit chez l’habitant et avoir l’occasion de siroter les trois thés de l’amitié. Selon l’adage, le premier est amer comme la vie, le second est fort comme l’amour et le troisième est doux comme la mort. Enfin, pour accueillir cette nouvelle année, on ne peut se passer d’admirer ces centaines de feux de bois allumés sur la grande dune et tout juste à minuit, cette multitude les torches des téléphones portables vaciller au rythme des cris de joie de tous ces visiteurs venus fêter le jour de l’an, dans l’une des plus merveilleuses oasis du Sud algérien". Ramdane Bezza