"L Q O" par Abdelkrim Zerzouri 4/01/2020 "Les clignotants au rouge"Le terrorisme routier, qui a endeuillé plusieurs familles durant ces trois premiers jours de l'an 2020, met les clignotants au rouge. Que faut-il faire ou que n'a-t-on pas fait pour stopper l'hécatombe ? Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans neuf accidents de la circulation, survenus entre le 1er et 2 janvier, à travers le territoire national. Le 3 janvier, à la première heure de la matinée, on se réveille avec la triste nouvelle d'un accident tragique, survenu à Constantine, qui a fait 2 morts et 11 blessés, qui reviendront chez eux dans des cercueils et estropiés. C'est choquant et inquiétant de devoir subir cette tragédie durant le reste de l'année. Car, les bilans macabres sur ce registre nous accompagnent depuis des années. 1.647 personnes sont mortes et 16.200 autres ont été blessées dans 11.753 accidents de la circulation survenus entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, en attendant le bilan annuel, qui sera plus élevé encore (3.310 décès et 23.570 blessés dans 23.024 accidents de la route en 2018). Les bilans terribles et l'incommensurable drame incitent à prendre le taureau par les cornes. Comment ? C'est la question qui n'a pas encore trouvé de réponse. Des campagnes de sensibilisation sont à longueur d'année initiées par les pouvoirs publics et les associations, accouplées à des actions de durcissement de la loi vis-à-vis des délinquants de la route, mais rien à faire, la route tue encore et toujours. Malgré toutes les dispositions mises en place, donc, pour réduire les accidents de la route, les risques d'accident restent très élevés. Chose qui pousserait à revoir de fond en comble la politique suivie jusque-là pour venir à bout de l'hécatombe. La problématique est d'autant plus compliquée lorsqu'on se rend à l'évidence que l'accident fait également des victimes parmi les automobilistes qui respectent le code de la route, sans faire dans l'excès de vitesse ou de dépassements dangereux, sans parler au téléphone la main sur le volant, et qui subissent la collision d'un autre véhicule dont le chauffard n'aurait pas respecté un feu rouge. La sécurité routière est, décidément, l'affaire de tous. Celle des pouvoirs publics, des travaux publics qui ne réalisent pas des routes selon les normes requises et des automobilistes délinquants. Pas une mince affaire, de ce fait, de lutter contre les accidents de la route. Parfois, on se trouverait bien obligé de partager cet élan de protection qui pousse des citoyens à parsemer les routes de «dos-d'âne» pour contraindre les automobilistes à lever le pied sur l'accélérateur. Il n'y a pratiquement aucun accident enregistré dans le périmètre de ces «dos-d'âne», que les citoyens s'attellent, d'ailleurs, à installer comme solution ultime et ne manquant pas d'efficacité après la survenue d'accidents tragiques. Les fautes humaines constituent la cause principale des accidents et le verdict populaire, plus précis, considère que les accidents de la circulation sont, surtout, provoqués par l'excès de vitesse, du moins c'est la cause la plus meurtrière. Des excès de vitesse qu'on combat avec des «dos-d'âne» à défaut d'une loi qui la limiterait d'une manière autoritaire".