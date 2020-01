"100 tonnes d’aides humanitaires remises aux autorités libyennes : L’Algérie n’a jamais failli à ses engageme

"El Moudjahid" Sami Kaidi et Akram Asselah 5/01/2020 "100 tonnes d’aides humanitaires remises aux autorités libyennes : L’Algérie n’a jamais failli à ses engagements"Les 100 tonnes d’aides humanitaires octroyées par l’Algérie à la Libye, sur instruction du Président Abdelmadjid Tebboune, transportées par une quinzaine de camions et constituées essentiellement de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements et produits de première nécessité, sont arrivées hier au poste frontalier de Tinalkom à 200 km de Djanet où elles ont été remises aux autorités libyennes.De nos envoyés spéciaux à Tinalkom (frontière algero-libyenne) : Sami Kaidi et Akram Asselah Les 100 tonnes d’aides humanitaires octroyées par l’Algérie à la Libye, sur instruction du Président Abdelmadjid Tebboune, transportées par une quinzaine de camions et constituées essentiellement de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements et produits de première nécessité, sont arrivées hier au poste frontalier de Tinalkom à 200 km de Djanet où elles ont été remises aux autorités libyennes. La cérémonie symbolique de réception de ces aides s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires nationales et de représentants des autorités locales libyennes ainsi que des représentants des croissants rouges des deux pays. S’exprimant à cette occasion, le président du conseil social des tribus touarègues, Hossein El-Kouni, a présenté ses condoléances suite au décès du général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah chef d’état-major de l’ANP et vice ministre de la défense nationale. Le notable a, par ailleurs, au nom de l’ensemble des habitants de la région du Ghat remercié les autorités et le peuple algériens pour cette précieuse aide. El-Kouni a, en outre, rappelé que les liens qui unissent les deux peuples sont indéfectibles et inconditionnels. «Le peuple libyen est profondément proche de l’Algérie , nos compatriotes se sont battus aux côtés de leur frères algériens lors de la glorieuse révolution de novembre 1954 pour chasser le colonisateur français». De son côté, le directeur local du Croissant-Rouge libyen, a indiqué que les peuples algérien et libyen sont deux peuples frères liés par la même langue, les mêmes traditions et parfois même par des liens de parenté. M. Mansour Wali Abdelwahab a tenu à remercier, avec force, les autorités algériennes et en premier lieu le Président Abdelmadjid Tebboune, pour cette opération. «Recevoir l’aide de l’Algérie n’est pas du tout surprenant. De tout temps votre pays s’est distingué, à notre égard, par sa solidarité sans faille. Cette caravane, septième du genre que nous recevons dans notre région, mettra du baume au cœur de nos concitoyens qui souffrent depuis 2011 des conséquences de la déstabilisation, par l’impérialisme international, de la Libye». M. Mansour Wali Abdelwahab a, d’autre part, indiqué qu’»en ma qualité de membre d’une organisation humanitaire, je tiens à informer, nos frères algériens du manque cruel d’infrastructures sanitaires dans la région libyenne du Ghat qui est un véritable désert médical. Ainsi, nous vous demandons de prendre en charge, dans la mesure du possible et ponctuellement, les cas humanitaires les plus graves». Il a, enfin, exprimé son souhait de voir la coopération avec l’Algérie se renforcer davantage dans tous les domaines. «L’Algérie n’a jamais manqué à ses engagements et a toujours soutenu mon pays en condamnant toute forme d’ingérence étrangère», soulignera-t-il. Pour sa part, M. Djamel Ahmed Slimane, membre du conseil communal du Ghat, a mis en évidence le fait que le pays de un million et demi de chouhada, qui est resté fidèle à ses nobles valeurs, se distingue par ses positions de défense de la souveraineté des Etats et des causes justes. Il a dit accueillir avec une immense joie l’initiative algérienne qui passera par l’organisation d’un dialogue inclusif inter-libyen loin de toute forme d’ingérence étrangère pour mettre fin, pacifiquement, à la situation qui prévaut dans son pays. Il a, dans ce sillage, mis en exergue la totale convergence de vue entre Libyens et Algériens sur les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de mettre un terme à ce conflit". S. K.