"El Moudjahid" 5/01/2020 "Convention de partenariat CNMA - UNA Plus près des agriculteurs, La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), et l’Union nationale des agronomes (UNA) ont signé hier matin, au siège de la Chambre Nationale d’Agriculture une convention de partenariat entre le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles et le Président de l’UNA , Mounib Oubiri.La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), et l’Union nationale des agronomes (UNA) ont signé hier matin, au siège de la Chambre Nationale d’Agriculture une convention de partenariat entre le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles et le Président de l’UNA , Mounib Oubiri. Cette convention entre dans le cadre de la promotion, l’accompagnement et le développement des activités assurantielles à travers l’élaboration de produits d’assurances plus adaptés aux besoins des agriculteurs, notamment pour les risques climatiques et les catastrophes naturelles. La nouvelle collaboration entre la CNMA et l’UNA portera principalement sur la mise en place de programmes d’amélioration des performances techniques dans le domaine des assurances agricoles et la prévention des risques, la facilitation dans l’échange de données et de documentation en fonction des projets de développement menés conjointement, l’assistance et l’appui à la gestion des risques et l’expertise agricoles, pêche et agroalimentaire. Grâce à ce partenariat, les bureaux d’études et d’expertise des agronomes adhérents à l’UNA à l’échelle nationale seront mis à la disposition des agriculteurs assurés auprès de la CNMA via son réseau (67 CRMA et 500 agences locales) ce qui permettra un meilleur accompagnement et un suivi rigoureux des exploitations agricoles, la protection et sécurisation des revenus des agriculteurs, l’adhésion volontaire des agriculteurs à l’assurance agricole. En marge de la signature de cette convention, les cadres techniques de la CNMA ont présenté les activités de leur institution et les perspectives de développement et de modernisation sur le terrain. Un débat enrichissant a permis de cerner la problématique de la gestion des risques climatiques, souci majeur de l’agriculteur, la microassurance, le Crédit mutuel rural et la couverture sociale que les agriculteurs, éleveurs, pécheurs et femmes rurales espèrent intégrer sans contraintes administratives".