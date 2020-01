"El Moudjahid" 5/01/2020 "Commentaire : La prospective, instrument d'aide à la décision: La prospective comme instrument d'aide à la décision vient d’être réhabilitée dans sa fonction à travers la création d’un ministère délégué chargé des Statistiques et de la Prospective.La prospective comme instrument d'aide à la décision vient d’être réhabilitée dans sa fonction à travers la création d’un ministère délégué chargé des Statistiques et de la Prospective. L’initiative du président de la République s’explique par cette volonté de redonner à cette dimension un rôle dans la perception des projections socio-économiques du pays en matière de définition des choix et des objectifs à long terme, et des prévisions, à court et moyen termes. En fait, dans cette phase de réorientation des grandes décisions économiques, le gouvernement a fortement besoin d’éclairages pour guider son action en matière de conception et d’élaboration des politiques publiques sur la base de diagnostics, de scénarios prospectifs, de statistiques et de recommandations en termes de stratégies. Dans cette optique, l'information statistique, en tant que donnée de référence, revêt une importance pertinente en ce sens qu’elle donne l’opportunité «d’analyser la cohérence d’ensemble et d’évaluer l’impact financier des politiques et des programmes économiques et sociaux». Toute une approche, en fait, censée éclairer les décideurs sur les mutations et autres éléments susceptibles de produire des changements, à moyen ou long terme. L’approche prospective en appelle, à ce titre, à des instruments de veille, notamment au plan économique et social, mais permet aussi des marges pour d’éventuelles révisions et corrections de parcours. Dans ce contexte, l’approche est censée suggérer les éléments de stratégie nationale dans les domaines du développement social, économique et territorial, une dimension intégrée dans l’action des pouvoirs publics comme étant un facteur essentiel de stabilité, d’équité et de justice sociale. Dans ce sens, la prospective en tant que démarche globale devra aider à l’élaboration de la «stratégie nationale de développement durable, et à l’identification» des conditions de la stabilité des grands équilibres économiques et de leur soutenabilité à long terme». Il s’agira par conséquent de mettre en place les instruments d’analyse et de prospective nécessaires à la connaissance et à la maîtrise des indicateurs des évolutions, tant au niveau de la société que de l’économie, et de développer les dispositifs de prévision et de simulation des scénarios plausibles et prévisibles. En plus de cette nécessité de contribuer à l’amélioration de la gouvernance économique et financière, la mission qui incombe au département chargé des statistiques et de la prospective réside dans cet impératif qui consiste à œuvrer dans le sens d’une synergie de l’information, de sa fiabilité, mais aussi, de sa fabrication comme étant un outil de veille économique désormais indispensable et incontournable dans la conduite des politiques publiques". D. Akila