"El Moudjahid" 7/01/2020 "M. Boukadoum s'entretient avec le SG de l'ONU et plusieurs de ses homologues étrangers: Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu des entretiens téléphoniques, au cours de ces derniers jours, avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterrès, et plusieurs de ses homologues étrangers, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu des entretiens téléphoniques, au cours de ces derniers jours, avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterrès, et plusieurs de ses homologues étrangers, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a eu hier et au cours des derniers jours de la semaine dernière, des entretiens téléphoniques avec le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterrès, ainsi qu'avec ses homologues d'Egypte Sameh Choukri, des Emirats Arabes Unis, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, de France, Jean-Yves Le Drian, du Mali, Tiébilé Dramé, du Niger, Kalla Ankourao, et du Tchad, Mahamat Zene Cherif»".