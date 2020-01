"El Moudjahid" 7/01/2020 "Les chantiers du renouveau: La nouvelle Algérie, ambitieuse, fière et rassembleuse, est de retour pour lancer une ère de dialogue et de concertation inscrite dans la dynamique de la main tendue au Hirak, la libération conditionnelle par la justice des détenus et la nomination d’un gouvernement de compétences ouvert, pour la première fois, à la nouvelle génération. Elle est incarnée par cette nouvelle République marquée du sceau de la légitimité des urnes et désormais acquise aux méthodes de gouvernance aux antipodes de la marginalisation d’une époque révolue. Assurément, l’amorce du changement démocratique se fonde sur le socle constitutionnel qui combat l’exercice individuel du pouvoir et consacre une séparation et un équilibre des pouvoirs, prôné dans son discours d’investiture par le président de la République, attaché à «rendre à l’Algérie sa place parmi les nations». La révision constitutionnelle, évoquée par le président Tebboune en Conseil des ministres, consolide les avancées enregistrées dans la marche de la nouvelle République garante du respect de l’Etat de droit, de l’indépendance de la justice, du renforcement de la liberté d’expression et de la moralisation de la vie politique. A l’épreuve du modèle rénové, le principe de justice sociale prédomine fondamentalement dans l’action sociale de l’Etat aux côtés des classes moyenne et vulnérable. Elle constitue une priorité absolue pour améliorer les conditions de vie des citoyens, offrir des soins adéquats à travers la construction de nouveaux hôpitaux aux normes internationales et favoriser la révision du système éducatif, notamment dans son volet pédagogique. Les chantiers sont nombreux. Le renouveau se décline dans l’urgence d’un modèle économique solide, axé sur la diversification et l’exportation des biens et des produits nationaux. Outre l’élaboration d’un plan de développement de l’agriculture, garantissant la sécurité alimentaire, une attention particulière est accordée aux alternatives et aux énergies renouvelables, ainsi qu’aux start-up et aux PME assurées du soutien de l’Etat. De retour, l’Algérie nouvelle, confrontée aux grandes manœuvres géopolitiques et mue par ses devoirs de solidarité et de bon voisinage, reste fidèle aux fondamentaux d’une diplomatie active et appelée à une adaptation aux nouvelles priorités du pays, notamment économiques. «Notre diplomatie doit montrer au monde l'image de la nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capacités et en son avenir, une Algérie fière de son passé et de ses réalisations et consciente des difficultés auxquelles elle est confrontée et déterminée à les surmonter. Une Algérie attachée à ses principes et décidée à recouvrer la place qui lui sied dans la région et dans le Monde», a relevé le président de la République. L’Algérie de la grandeur et de la dignité est de retour".