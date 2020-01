"Le jour d'Algérie"Samy Y. 7/01/2020 "Aquaculture à Annaba Organisation prochaine d'une session de formation au profit de jeunes pêcheurs" Une session de formation en aquaculture sera organisée au cours du premier trimestre 2020 au profit de jeunes pêcheurs activant dans la wilaya d'Annaba, a-t-on appris dimanche des responsables de la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques. «Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un programme de développement visant l'organisation du réseau des jeunes professionnels de la pêche de la wilaya avec l'objectif de relancer des activités en rapport avec l'aquaculture sur les plages d'échouage», ont-ils indiqué. Les responsables du secteur ont fait état de la création de deux associations de jeunes professionnels du métier dans les plages d'échouage des localités de Seybous et Sidi Salem dans les communes d'Annaba et El Bouni où activent un nombre important de jeunes pêcheurs et amateurs de la pêche. Ils ont mis l'accent sur l'importance de ces associations dans le recensement des professionnels et leur sensibilisation pour participer aux formations organisées sur les thèmes de l'aquaculture. Ces associations s'attèlent également à travers un contact direct avec les propriétaires de petits bateaux de pêche, à faire connaitre les avantages mis en place par l'Etat pour encourager et accompagner les jeunes pêcheurs en vue de développer les activités d'aquaculture, a-t-on ajouté. La direction locale de la pêche et des ressources halieutiques compte 220 jeunes pêcheurs activant sur les plages d'échouage de Seybous (Annaba), Sidi Salem (El Bouni), Ain Barbar (Séraïdi) et Chétaibi, a-t-on rappelé. Le secteur a réalisé en 2019 une production globale de 7 280 tonnes entre poissons, crustacés et mollusques avec une hausse de prés de 7% comparativement à l'année précédente (2018) et prévoit de dépasser en 2020 le seuil de 8 000 tonnes de produits halieutiques".