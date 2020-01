"El Moudjahid"PUBLIE LE : 7/01/2020 "Nouvelles de Sétif, Sokhna, Salah bey et Ain Azel : Le gaz pour 8000 foyers ruraux: Le gaz naturel gagne du terrain au point que le taux de couverture de cette wilaya atteint aujourd’hui les 96% alors qu’il n’excédait pas les 27% au début des années 2000 et ne touchait pas plus de 13 localités à proximité de la RN5. Une situation qui reléguait aux calendes grecques toutes ces agglomérations montagneuses. La dynamique importante consolidée par des investissements lourds de l’Etat, une contribution du budget de wilaya impulsée au plus haut degré, ces jours derniers, par le fonds de régulation et de solidarité des collectivités locales, tout cela permet au gaz de se frayer un passage à travers monts et montagnes pour aller vers les coins les plus reculés, agglomérations secondaires, écoles rurales où des chauffages au gaz ont été installés, certaines mêmes ont été dotées de chauffage central, au moment où les élèves ont droit à un repas chaud dans bien des cantines. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les dernières sorties du wali, Mohamed Belkateb, dans les daïras de Hammam Sokhna, Salah Bey et Ain Azel, où il a lancé les travaux de raccordement au gaz de plus de 8.000 foyers ruraux au cœur de plusieurs contrées montagneuses. Un geste fort qui atteste de cette dimension de l’état social et intervient en cet hiver rigoureux sous de vibrants you-yous pour exprimer cette joie intense de tous les bénéficiaires, désormais libérés du calvaire du bois de chauffage, du mazout et de la coûteuse bonbonne de gaz. Au cœur de ces contrées où il rencontrera les citoyens qu’il écoutera avec attention et dira les efforts consentis par l’Etat pour ancrer le progrès partout à travers cette wilaya, Mohamed Belkateb, mettra l’accent sur la nécessité de préserver ces acquis au moment où les pouvoirs publics s’attellent à corriger les déséquilibres et procéder à une mise à niveau entre les communes".