"El Moudjahid" 9/01/2020 "L’acte de naissance de la nouvelle république: Le chantier de la révision constitutionnelle est lancé pour marquer la rupture totale et définitive avec l’ancien système, porteur de dérives autocratiques, et poser les fondements d’une nouvelle république dotée de contre-pouvoirs efficaces. Cette dynamique de changement, enclenchée par la mise en place d’un gouvernement de compétences, participe à la refondation de la République dans tous ses démembrements pour garantir l’avènement d’un Etat de droit au service du peuple, pleinement consacré par la séparation des pouvoirs, la protection des droits citoyens et le renforcement de la démocratie participative. Erigé en priorité absolue, l’amendement en profondeur de la Constitution est considéré comme la pierre angulaire de la nouvelle République qui ambitionne de favoriser l'émergence de nouveaux modes de gouvernance, instaurant la limitation du mandat présidentiel renouvelable une seule fois pour combattre l’absolutisme, codifiant la séparation des pouvoirs et œuvrant à la moralisation de la vie politique par la séparation entre l’argent et la politique. Fidèle à ses engagements, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tracé la voie dans une lettre de mission adressée au président du Comité d'experts de 17 membres, Ahmed Laraba, professeur émérite et membre de la Commission du droit international à l'Organisation des Nations unies chargé d’analyser et évaluer, sous tous ses aspects, l’organisation et le fonctionnement des institutions de l’Etat. Le renouveau démocratique, fondé sur le pluralisme politique et le principe cardinal de l’alternance au pouvoir, vise à «prémunir notre pays contre toute forme d'autocratie et d'assurer une réelle séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en introduisant davantage de cohérence dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement, notamment dans sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement», note le communiqué de la Présidence. Attendu dans un délai de deux mois, à compter de l’installation du comité d’experts, le rapport fera également l’objet d’un large débat avec la classe politique et la société civile. Le projet, qui sera soumis au Parlement avant d’être adopté par voie référendaire, signera en définitive l’acte de naissance de la nouvelle République".