"El Watan" 9/01/2020 "Acier : Oscyali exporte 7500 tonnes de rond à béton et de tubes d’acier spiralés: Quelque 7500 tonnes de rond à béton et de tubes d’acier spiralés seront exportées, lors de la deuxième quinzaine du mois de janvier, vers la Grande-Bretagne et l’Angola, a-t-on appris hier du directeur du commerce extérieur et suivi des investissements au complexe d’aciérie Tosyali, basé à Bethioua (est d’Oran). Azzi Ramzi a indiqué à l’APS qu’une première cargaison de 4000 tonnes sera exportée à la mi-janvier courant vers la Grande-Bretagne et le processus d’exportation débutera entre le 13 et le 15 janvier à partir du port de Mostaganem. Vers la fin de ce mois, 3500 tonnes de tubes en spirale seront exportées vers le port de Luanda, en Angola, depuis le port de Mostaganem, a-t-il ajouté. Le directeur du commerce extérieur et du suivi des investissements a fait savoir que le complexe Tosyali aspire à réaliser plus d’exportations de divers variétés de sa production vers de nombreux pays étrangers, en plus de répondre aux besoins du marché national. Pour rappel, il a été procédé l’an dernier à l’exportation de 131 000 tonnes de rond à béton vers divers pays, dont 75 000 vers les Etats-Unis, 50 000 vers le Canada, ainsi que 3000 tonnes de rond à béton et 3000 tonnes de tubes en spirale vers la Belgique à partir des ports d’Oran et de Mostaganem. La valeur totale de ces exportations est estimée à environ 100 millions de dollars, a indiqué M. Azzi".