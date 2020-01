"éléphérique de Tizi Ouzou : Le premier tronçon fonctionnel le 12 janvier"

"El Watan" 9/01/2020 "Téléphérique de Tizi Ouzou : Le premier tronçon fonctionnel le 12 janvier:Le premier tronçon du téléphérique en réalisation dans la ville de Tizi Ouzou sera mis en service le 12 janvier, a annoncé, dimanche dernier, le directeur des transports de la wilaya, Samir Naït Youcef, affirmant que le coup d’envoi de ce nouveau moyen de transport sera donné à l’occasion des festivités de la célébration de Yennayer, Nouvel an amazigh. «Nous allons mettre en exploitation le premier tronçon du transport par câble de la ville de Tizi Ouzou à l’occasion des festivités de Yennayer. Nous allons officiellement fixer la date de la mise en service, à savoir le 12 janvier en collaboration avec la wilaya et les représentants du ministère des Transports», a déclaré le responsable qui était l’invité de la rédaction de la radio locale. Ce premier tronçon est d’une longueur de 2,5 km à partir de la gare multimodale de Bouhinoun jusqu’au CEM Babouche, à proximité du siège de la wilaya et compte au total quatre gares. Le responsable du secteur des transports souligne l’avantage de ce transport urbain qui «en plus de permettre un désengorgement de la ville de Tizi Ouzou, assurera aux voyageurs un gain de temps et d’argent», a-t-il dit. Il note en effet que les voyageurs pourront parcourir ce premier tronçon en onze minutes seulement. Il affirme aussi que le prix du ticket est fixé à 30 da. Lors de son intervention, M. Naït Youcef est aussi revenu sur le programme mis en place pour les rotations quotidiennes des 65 cabines. «Le programme des rotations est actuellement fixé de 6h à 19h.Des modifications saisonnières interviendront par la suite pour augmenter le nombre de rotations selon la demande des voyageurs, notamment en été et au cours du mois de Ramadhan», explique le responsable du secteur des transports. Il ajoute que les cabines d’une capacité maximale de 10 places permettront le transport de pas moins de 2400 voyageurs quotidiennement. Il y a lieu de rappeler que le projet de téléphérique de Tizi Ouzou cumule des années de retard après avoir été lancé en juillet 2014 pour un délai de réalisation initial de 24 mois".