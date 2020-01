"la chakhchoukha est un plat algérien d'Annaba a base de miettes de galettes que l'on prépare avec la viand

"la chakhchoukha est un plat algérien d'Annaba" A base de miettes de galettes que l'on prépare avec la viande ou bien avec du poulet delicieux et facile a faire.Ingrédients 1 morceau de viande par personne 1 gros oignon finement coupé 1 cuillère a soupe de smen 6 cuillères a soupe d’huile 2 gousses d’ail râpées sel et poivre 2 cuillères a soupe de concentré de tomate 3 tomates fraîches râpées 1 poignet de pois chiche tremper la veille dans l’eau 3 cuillères a soupe de beurre 600 gr de chakhchoukha pour 6 personnes moyenne 15 minutes 45 minutes Les étapes Dans le dessous ducouscoussier, faire chauffer l'huile et le smen, ajouter l’oignon finement haché. Faire revenir quelques minutes, jusqu'à ce que l'oignon soit tendre A ce moment, rajouter la viande, le sel, le poivre, l’ail râpée et les pois chiches Couvrir et laisser mijoter 10 minutes sur feu doux en remuant de temps en temps. Ajouter les tomates fraîches râpées et la concentre de tomate Laisser mijoter 2 minute de plus. Ajouter l'eau, porter a ébullition, diminuer le feu, et laisser cuire 1 heure et 1/2 de temps. Préparer votre chakhchoukha. Mettre la chakhchouka dans le dessus du couscoussier, et mettre sous le robinet, et la bien laver. Retirer du robinet, et laisser absorber une 1/2 heure. Ajouter a votre chakhchoukha 4 cuillères a soupe d’huile Mélanger avec la main afin de l'induire pour éviter qu'elle ne se colle au moment de la cuisson a la vapeur. Faites la cuire a la vapeur pendant 10 minutes. Verser la chakhchoukha dans un grand saladier, (attention elle est très chaude) L'asperger avec un peu d’eau et laisser absorber pendant 10 minutes La remettre dans le couscoussier, et refaire la même opération 3 fois. Transférer votre chakhchoukha dans une large marmite, ajouter les 3 cuillère de beurre Verser dessus la moitié de votre sauce, remuer couvrir et laisser sur feu très doux pendant 10 minutes. Rajouter la sauce par petite quantité si c'est nécessaire.