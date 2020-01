"L S A"Publié par A. Bouacha le 09.01.2020 , 11h00 "OUED EL ANEB (ANNABA)" "Des élus défaillants: Les visites de travail et d’inspection des communes par le wali de Annaba, Toufik Mezhoud, ont repris quelques jours à peine après le début de cette nouvelle année 2020, avec l'implication des directeurs membres de l'exécutif de wilaya, et du président de l’Assemblée populaire de wilaya. Ces sorties sont à l'origine des questionnements que se posent les uns et les autres sur les mécanismes et fondements des méthodes de gestion des élus des collectivités, issus en grande majorité du parti FLN et à un degré moindre du RND. C'est que, contrairement à ses prédécesseurs, l’actuel directeur de l’exécutif ne se suffit pas au constat des situations préjudiciables à la collectivité. Il axe ses visites sur l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des collectivités locales. Certes, sa dernière visite ce dernier mardi, à la commune d’Oued El Aneb, dans la daïra de Berrahal, fait suite aux mouvements de protestation de la population. Ils se sont traduits, la veille, par un sit-in devant le siège de la wilaya, la fermeture de celui de ladite commune et la coupure de la RN 44 reliant Berrahal à Annaba. Les protestataires ont fait savoir qu’ils «renouvelleront leurs mouvements autant de fois qu’il faut jusqu’à la satisfaction de leurs revendications». Devant le wali et en présence du maire incriminé, les habitants ont énuméré les problèmes auxquels ils font face. Ils insistent ainsi sur les pratiques du maire qui ignore totalement leurs conditions de vie où le minimum vital est absent, selon leurs dires. Ils citent le chômage qui touche un grand nombre de jeunes alors que des centaines d’hectares ont été octroyés aux faux investisseurs, à l’exemple de Baha Eddine Tliba, le logement distribué aux copains, l’absence d’un lycée pour les élèves du secondaire obligés de faire 40 kilomètres en aller-retour pour suivre leurs études au lycée de Berrahal. Ils dénoncent aussi l’état lamentable des routes à l’intérieur du tissu urbain et en dehors ; le semblant de stade qui est en vérité un terrain vague, inondé à chaque chute de pluie ; l’inexistence de maison de jeunes abandonnés à l’oisiveté ; les pannes récurrentes de l’énergie électrique ; l’AEP… Pour le maire, «toute cette agitation est orchestrée par certains pour (le) discréditer aux yeux du wali. Nous avons neuf projets socio-économiques qui seront lancés incessamment et d’autres suivront prochainement», tient-il à se justifier. Mais le chef de l’exécutif de la wilaya ne voulait rien entendre. Il mettra le maire devant ses responsabilités pour résoudre toutes les insuffisances et autres points noirs qu’il a d’ailleurs constatés de visu en se rendant à pied dans les principales rues et infrastructures mal gérées. Il réitérera ses fermes instructions pour la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour créer les conditions favorables à un développement harmonieux de cette commune qui dispose de potentialités importantes dans le secteur agropastoral, avec une couverture végétale des plus denses de la wilaya et une côte de plusieurs kilomètres à valoriser par la construction d'une route y menant. «Vous êtes tenu d’entreprendre sans tarder une gestion performante, à assurer un service minimum pour les prestations communales au profit de la population et à faire face aux défis en relation avec la gouvernance et la mobilisation des ressources», a lancé le wali, visiblement en colère, au maire de Oued El Aneb".