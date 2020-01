"Algérie 360"dimanche 5 janvier 2020 à 10:26"314 harraga interceptés en 72 heures"Selon le commandement national des Garde-côtes, relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), 314 candidats à l’émigration clandestine qui, ont été interceptés à travers les principales villes côtières de l’Algérie. En effet, le MDN a fait état de 314 candidats parmi eux, des femmes, des enfants et même un jeune étranger (Yéménite), dont l’âge varie entre 13 et 48 ans. Avant-hier, des éléments des garde-côtes ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de quelque 151 personnes dans les wilayas d’El Tarf, Skikda, Oran, Chlef et de Tipasa. La veille, huit tentatives d’émigration clandestine de pas moins de 163 personnes à bord d’embarcations pneumatiques, ont été avortées lors d’opérations distinctes à Annaba, Skikda, El Kala (El Tarf), Mostaganem, Oran et Aïn Témouchent, selon la même source. A la veille du réveillon, 12 jeunes harraga, dont un a trouvé la mort et deux autres qui sont dans un état grave, ont été secourus par un pétrolier algérien, le M/T Hassi Touareg, propriété de la compagnie nationale Hyproc SC"Source de l'article : Algerie360.com". .