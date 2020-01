"D I A" 10 janvier 2020 0:27 Publié par admin "Le Président Tebboune entame ses consultations avec les forces vives du pays et reçoit Rahabi"DIA-09 JANVIER 2020: Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a entamé ses consultations avec la classe politique et la société civile en prévision de la révision de la Constitution devant conduire le pays vers une «République nouvelle». C’est dans ce sens que le chef de l’Etat a reçu ce jeudi l’ancien ministre de la Communication, le diplomate et homme politique Abdelaziz Rahabi, indique un communiqué de la présidence de la République. Selon le communiqué, cette rencontre «s’inscrit dans le cadre des consultations tenues par le Président de la République sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution afin de l’adapter aux exigences de l’édification d’une République nouvelle». Cette rencontre «qui prend aussi en considération les revendications populaires urgentes, sera suivie d’autres rencontres avec des personnalités nationales, présidents de partis et représentants de la société civile», a noté le communiqué. La rencontre avec Rahabi intervient à la veille du 47ème vendredi du Hirak, sachant que le chef de l’Etat avait tendu sa main au Hirak dès son élection à la présidence de la République. L’audience accordée à Rahabi s’inscrit dans ce cadre et va dans le sens de l’entame d’un dialogue global visant à inviter toutes les forces vives du pays autour d’une même table pour bâtir la République nouvelle promise par le Président Tebboune. Le chef de l’Etat évite tout ce qui est décrié par le Hirak, notamment les députés qu’il n’a pas associés à ce dialogue ou à toutes autres initiatives de la présidence. Il s’agit pour le chef de l’Etat de recouvrer la confiance des Algériens et de marquer la rupture avec les figures de l’ancien système, tel qu’exigé par le Hirak". Amir Hani