"El Watan"SAID RABIA 11 JANVIER 2020 À 9 H 37 MIN"Sonatrach et CITIC signent un avenant à leur protocole d’accord : Le projet de phosphate intégré de Tébessa remis à l’ordre du jour: La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe chinois Citic construction ont signé à Alger un avenant au protocole d’accord relatif au projet intégré de production de phosphate en Algérie, conclu en 2018. La signature de cet avenant, qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite des discussions sur ce projet important, a eu lieu mardi dernier au siège de la direction générale de Sonatrach (Alger), en présence du PDG de la compagnie nationale, Kamel Eddine Chikhi, a indiqué le groupe dans son dernier bulletin interne. A cette occasion, le PDG de Sonatrach «n’a pas manqué de rappeler l’importance stratégique de ce projet, en insistant sur la nécessité du respect des délais dans l’accomplissement de ses différentes phases», selon la même source.Les deux groupes avaient conclu, le 26 novembre 2018, un accord qui précise les termes de référence relatifs au développement d’un partenariat à travers la création, en Algérie, d’une société conjointe pour la réalisation de ce grand projet. Le projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et de gaz naturel, dont la partie algérienne détient 51% et 49% pour la partie chinoise, est réparti entre le gisement de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa (est de l’Algérie), sur 2045 hectares, la plateforme de Oued Kebrit, à Souk Ahras, s’étendant sur 1484 ha, celle de Hadjar Essoud, à Skikda, sur 149 ha, et enfin le port de Annaba sur 42 ha. Mobilisant un volume d’investissement de six milliards de dollars, le complexe de phosphate, dont la mise en exploitation est prévu en 2022, devrait créer 3000 postes d’emploi direct alors que ses chantiers de réalisation à travers les quatre wilayas assureront 14 000 postes d’emploi indirects".