janvier /11/2020 - 5:46 Quelle est cette ex-ministre qui a tenté de fuir en France après son limogeage ? L'ex-ministre en question a été refoulée à l'aéroport d'Alger. PPAgency Par Nabil D. – Houda-Imane Feraoun ou Djamila Tamazirt a essayé de fuir vers la France dès la passation des consignes, le 4 janvier dernier. Le quotidien arabophone Ennahar qui rapporte l'information ne précise pas laquelle des deux ministres a tenté de quitter le territoire national après avoir appris qu'elle allait être convoquée par la gendarmerie. Le journal, qui entretient le mystère pour des raisons qu'on ignore, précise qu'il s'agit d'une ministre du gouvernement Bedoui dont la mission au sein de l'Exécutif s'est achevée le 4 janvier dernier. L'ex-ministre en question a réservé une place d'avion pour se rendre en France sur un vol programmé à 20h30 le jour même de sa destitution, ajoute le quotidien qui précise que les autorités aéroportuaires lui ont signifié qu'elle faisait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national. Le journal se réfère à une source «proche de l'enquête» qui concerne donc cette ancienne ministre dont l'identité n'a pas été révélée. Donnant plus de détails, Ennahar ajoute que ladite ministre s'était rendue à l'aéroport en taxi et ne s'est pas servie du véhicule de fonction, signe qu'elle ne comptait pas rentrer au pays après ce qui semble être un aller sans retour. Toujours selon le quotidien arabophone proche des services de sécurité, l'ancienne ministre avait, auparavant, remis son passeport diplomatique aux services du Premier ministère «le jour même». Elle allait donc voyager avec son passeport ordinaire pour tenter de «créer une diversion», croit savoir la source d'Ennahar qui précise que l'interdiction de sortie du territoire national visant la ministre en question avait été émise le 2 janvier, soit deux jours avant la passation de consignes. Il reste à savoir pourquoi les sources habituelles d'Ennahar ont décidé de fuiter cette information maintenant et pourquoi elles ont demandé au journal d'entretenir le suspense en ne révélant pas le nom de la ministre concernée par cette information. N. D.