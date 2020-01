Algérie Télécom : "le PDG lance une opération anti-corruption" Société Par: Rafik Tadjer 11 Janv. 2020 à 16:40 "Le PDG d’Algérie Télécom Anouar Benabdelouahad a ordonné ces derniers jours l’ouverture de plusieurs enquêtes internes pour lutter contre la corruption au sein de l’opérateur historique de téléphonie, a-t-on appris de sources concordantes. Les enquêtes ouvertes visent tous les employés soupçonnés d’être impliqués dans des affaires de favoritisme et de concession de marché et de projet de manière illégale, selon nos sources. Ces enquêtes ont en outre été lancées à l’échelle nationale ainsi qu’au sein même de la direction générale. Dans ce contexte, les enquêtes internes de la compagnie de télécommunications ont abouti au dépôt de plaintes au niveau de plusieurs wilayas à l’image de la Direction opérationnelle d’Algérie Télécom dans les wilayas de Ghardaïa et Tamanrasset. Des cadres ont notamment été suspendus suite à l’issue de ces enquêtes, précise-t-on. Des sources affirment également que M. Benabdelouahad devrait entreprendre dans les prochains jours l’ouverture de plusieurs dossiers lourds au niveau de la direction générale d’Algérie Télécom, avec pour but d’éliminer la pratique illégale permettant à des entreprises de bénéficier de parts de marchés en échange de rétro commissions au profit de cadres de la compagnie".