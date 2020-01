"université Ibn Khladoun Université Ibn-Khladoun de Tiaret : Un master international sur l’agriculture

"L C A"13/01/2020 " Université Ibn-Khladoun de Tiaret : Un master international sur l’agriculture de précision l’année prochaine:L’Université de Tiaret procèdera à partir de l’année prochaine à l’ouverture d’un master international sur l’agriculture de précision au titre de la coopération entre cinq universités algériennes et cinq autres européennes dans le cadre du programme “Eramsus”, a-t-on appris du directeur du projet à l’université de Tiaret, Abdelkrim Bellal. Le projet, a expliqué M. Bellal au cours d’une journée d’études sur le programme “Eramsus” organisée au campus Keramane, a pour objectif de concrétiser le programme pédagogique de l’agriculture de précision au niveau de l’université de Tiaret et quatre autres universités algériennes dont le financement est assuré par l’Union européenne( UE), à hauteur de 1 million d’euros pour une durée de 3 ans. Prennent part à ce projet, les universités de Tiaret, Oran, Mostaganem et l’Institut national d’agronomie (INA) d’El-Harrach, de même que l’université de Sidi Bel-Abbès, en coopération avec deux universités allemandes, une université de Bulgarie, une autre de la République tchèque et l’université de technologie d’Estonie qui assure le pilotage de ce programme au profit des étudiants algériens devant suivre un parcours de master international selon les standards requis dans les universités de l’UE, a-t-on ajouté de même source. M. Bellal a fait savoir que le projet entamé en 2019, année préparatoire, et qui sera effectif à partir de l’année universitaire prochaine, a assuré la formation de trois enseignants de l’université de Tiaret au Centre allemand de recherche spatiale (par satellite), à l’instar de trois enseignants d’universités algériennes impliqués dans ce programme qui ont été formés également dans des universités européennes sur les fondamentaux de l’agriculture de précision, la maîtrise des différentes pratiques agricoles et les évaluations des récoltes par système de positionnement par satellite (GPS) ainsi que l’utilisation des mathématiques approfondies et techniques modernes dans le domaine de l’agriculture. Pour sa part, le coordinateur du projet, M’hamed Maatouk, a souligné qu’un rapport portant sur la gestion de l’année préparatoire du dit projet sera présenté aux homologues des universités européennes, en plus de la désignation de 10 enseignants pour assurer l’encadrement de ce projet au niveau de l’université de Tiaret dont deux chargés de la qualité des matières péda gogiques proposées. Il a été décidé d’accepter les ingénieurs spécialisés dans le domaine de l’étude des sols et des plantes pour l’obtention du master international dans l’agriculture de précision. Selon la même source, ce projet sera placé sous l’autorité du Laboratoire de l’agriculture biologique de l’université de Tiaret, que dirige l’enseignant Abdelkader Dellal, le mieux indiqué en tant qu’académicien dans la programmation du système d’information géographique (SIG) au Centre international de l’agriculture de précision, dans le cadre de la coopération avec les universités européennes susmentionnées en partenariat avec le programme “Eramsus”. D’autres explications ont été données à l’assistance par des participants parmi les enseignants, notamment sur la manière de concrétiser ce projet, lors de cette journée d’études qu’a abritée la bibliothèque centrale du campus “Keramane”.