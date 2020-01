"L C A"13/01/2020 "Saïda : Plantation de 54 000 arbres en milieux urbain et forestier: Quelque 54 000 arbres ont été plantés dans la wilaya de Saïda dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, a-t-on appris lundi, de la conservation des forêts. L’opération, à laquelle l’État accorde un grand intérêt, contribuera à préserver l’environnement et à intensifier le couvert végétal dans les espaces boisés endommagés par les incendies dans la wilaya, en plus de l’embellissement, de la lutte contre la désertification et la consécration de la culture de protection de l’environnement, a souligné le chef du service d’extension et mise en valeur à la conservation, Larbi Teggar. Lancée en octobre dernier, cette opération a permis, à travers des campagnes de reboisement en zones urbaines et suburbaines et espaces boisés de la wilaya, la plantation d’arbres d’ombre et de décoration dont des caroubiers, des palmiers et des platanes, selon la même source. Organisée sous le slogan “Un arbre pour chaque citoyen”, la campagne se poursuit jusqu’en mars prochain et vise la plantation d’une superficie de 320 000 hectares de forêts et de zones urbaines et suburbaines. Pour garantir le succès de cette campagne, tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés avec l’implication de divers secteurs et institutions dont l’Armée populaire nationale, la police, la Protection civile, les associations locales, la société civile, les clubs verts, les étudiants, les élèves et les citoyens. La campagne s’est soldée par le lancement d’une initiative de création de pépinières au niveau de nombreux établissements scolaires de la wilaya dans le cadre de la culture de prise en charge de l’environnement en milieu scolaire, sous la tutelle de la conservation des forêts. Le wali de Saïda, Seif El Islam Louh a donné le coup d’envoi de la campagne de reboisement dans la commune de Ouled Khaled où il a insisté sur la poursuite de cette opération et la fourniture du nombre nécessaire d’arbres d’ombrage et d’ornement dans les différentes zones urbaines et suburbaines de la wilaya".