"El Watan" 13/01/2020 "Apiculture : La production nationale de miel a presque doublé durant les 10 dernières années:La production nationale de miel a presque doublé au cours des dix dernières années (+85%), pour atteindre 74 420 quintaux/an actuellement, alors que la consommation par habitant n’excède pas les 176 grammes/an, a appris l’APS auprès du département apicole de l’Institut technique des élevages (ITELV). Ce chiffre n’est cependant pas exhaustif car il y a aussi des volumes produits et commercialisés par des réseaux informels, fait remarquer e Ghania Zitouni, responsable de la filière apicole au niveau de l’ITELV. A ce jour, le pays compte 51 539 apiculteurs déclarés et 1,6 million de colonies apicoles réparties à travers les régions du Nord, au niveau des montagnes, des steppes mais aussi dans les régions du Sud, affirme la même source, qui s’est référée aux derniers chiffres du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Elle assure, par ailleurs, que les potentialités de l’Algérie pour développer la filière sont énormes".