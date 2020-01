"BoureDZ" 13/01/2020"Les panneaux solaires à Aïn Ouassara : l’électricité à moindre coût:Après Adrar, Aïn Ouassara se met à l’heure des panneaux solaires ; plusieurs dizaines de panneaux solaires ont été raccordés et mis sur poteaux le long de la nouvelle autoroute, à la sortie de la ville, dans la wilaya de Djelfa, et au sud de Ksar El Boukhari. La région steppique et à découvert située entre Boughzoul et Djelfa couvre pratiquement plusieurs centaines de kilomètres et offre une énergie électrique à moindre coût pourvu que les pouvoirs publics suivent les études réalisées par les universitaires algériens. ain ouassara Les Hauts-Plateaux et les régions sahariennes d’Algérie sont particulièrement réceptives de l’énergie solaire, ce qui reviendrait à dire que l’Algérie pourrait dans un premier temps, en bénéficier localement, pour son usage domestique, avant de procéder à sa commercialisation. Par le passé, une nouvelle centrale solaire de 20 mégawatts a été mise à l’essai dans la wilaya d’Adrar. L’opération s’inscrivait dans le cadre du programme préliminaire visant la production de 400 mégawatts à l’échelle nationale, dont une production de 343 mégawatts exploitable dans l’immédiat. ain ouassara Le programme national de développement des énergies renouvelables vise l’amélioration de l’approvisionnement en électricité et l’impulsion de l’économie nationale dans tous les domaines, notamment celui de la production agricole dans les Hauts-Plateaux et le Sahara".