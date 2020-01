"BourseDZ"Premier marché de légumes bio en Algérie: prochainement à Tizi-Ouzou: C’est le cas de le dire concernant le slogan phare « Du champ à l’assiette » du prochain marché de légumes Bio en Algérie, qui sera ouvert prochainement dans la wilaya de Tizi-Ouzou et plus précisément à Tadmait, une localité agricole par excellence. Pratiquement, les différentes productions maraîchères seront présentées aux consommateurs une fois par semaine, le vendredi au niveau des stands construits en bois dans un style très harmonieux par rapport l’environnement. Du reste, toutes les normes de production « bio » seront respectées par les producteurs qui devront commercialiser des légumes directement aux consommateurs selon leur choix avec un prix raisonnable. D’autre part, il est prévu à l’avenir l’élargissement de la gamme de produits proposés aux citoyens avec la mise en place de différents élevages, à l’image d’une étable et d’une bergerie. Enfin, toutes les commodités et autres services seront assurés au niveau de ce grand marché paysan".