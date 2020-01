"APS" Publié Le : Jeudi, 09 Janvier 2020 16:38 "Jardin d'essai d'El-Hamma à Alger: plus de 1,5 million de visiteurs en 2019:ALGER - Le nombre des visiteurs du Jardin d'essai d'El Hamma d'Alger, lors de l'année écoulée 2019, a dépassé 1,5 million, a-t-on appris, jeudi, auprès du directeur général de cet établissement Boulahia Abdelkrim. Dans une déclaration à l'APS, M. Boulahia a précisé que le premier bilan de l'activité du Jardin d'essai d'El Hamma à Alger, fait état de 1.549.078 visiteurs, entre enfants et adultes, qui s'étaient rendus à cet espace vert pour y découvrir les circuits végétaux singuliers et le jardin zoologique. Le nombre d'enfants qui ont visité le jardin a dépassé 139.000, ayant également bénéficié d'un programme de loisirs tracé à l'occasion des dernières vacances d'été ainsi que lors des vacances d'hiver marquées par l'affluence de 18.816 visiteurs, tandis que le Nouvel An 2020 a vu plus de 22.000 visiteurs.Le nombre d'inscrits aux ateliers du Centre d'éducation environnementale au niveau de ce jardin s'est élevé à 272 adhérents, dans le jardinage, l'aquaculture et l'apiculture. Selon des déclarations précédentes du même responsable, le bilan dressé en 2018 concernant le nombre des visiteurs fait état de plus de 1,9 million de personnes. Créé en 1832, le Jardin d'essai d'El Hamma qui s'étend sur une superficie de plus de 32 hectares, est devenu en 2017 un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) relevant de la wilaya d'Alger".