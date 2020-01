"Ouargla/camp d’astronomie des jeunes "Thouraya" : création de 14 clubs d’astrophotographie"

"APS"Publié Le : Samedi, 11 Janvier 2020 17:39"camp d’astronomie des jeunes "Thouraya" : création de 14 clubs d’astrophotographie: OUARGLA - Quatorze (14) clubs d’astrophotographie ont été créés à Ouargla au terme de la seconde édition du camp d’astronomie des jeunes "Thouraya" (étoiles) clôturée samedi à la maison de jeunes Mustapha Benboulaid. Ces clubs seront déployés à travers les différents établissements des jeunes implantés au niveau des daïras et communes de la wilaya d’Ouargla, a indiqué le président de l’association Ibn El-Haythem pour les sciences et l’astronomie, Zineddine Zeroual, membre également de l’Union arabe pour les sciences spatiales et l’astronomie. Ces nouvelles structures, ouvertes à la satisfaction des jeunes de la wilaya, s’assignent comme objectifs la vulgarisation de la culture d’astrophotographie en milieu des jeunes, la création de nouveaux espaces scientifiques versés dans le développement de l’esprit scientifique en milieu des jeunes et la lutte contre les fléaux sociaux, a indiqué M. Zeroual. Les clubs seront accompagnés par la direction de la jeunesse et des sports (DJS), en coordination avec l’Office des établissements des jeunes (ODEJ) d’Ouargla, notamment en termes de formation et de recyclage en vue de dynamiser le projet modèle, a-t-il expliqué. La deuxième édition du camp d’astronomie des jeunes a donné lieu, outre l’exposition d’information sur le thème et les ateliers de formation, à l’organisation d’une visite au profit des participants dans la région de Hassi-Benabdallah, à une quinzaine de kilomètres au nord de Ouargla, qui leur a permis d’observer, vendredi soir, l’éclipse lunaire partielle".