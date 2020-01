"ALERTE:Une jeune fille de 2 ans portée disparue à Saida !"

"ALGERIE24"Une jeune fille de 2 ans portée disparue à Saida !.Algérie – Miriem de 2 ans, est portée disparue depuis hier après-midi, a rapporté, ce jeudi 16 janvier, Ennahara Online, sans pour autant donner plus de détails sur sa disparition. Selon des informations largement diffusées sur les réseaux sociaux et rapportées par ce site electronique, la fillette de deux ans a disparu mercredi à 16 heures. Sa photo a été publiée sur Facbook et diffusée, ce matin, sur Ennahar TV. Son père s’est déplacé à Saida parce qu’il avait un rendez-vous médical, précise cette source, ajoutant qu’il était étaient accompagné d’un bébé et de la fille disparue. Selon la même source, la jeune fille qui a disparu sur la place de 5 juillet à Saida était vêtue d’un manteau jaune et d’un pantalon rouge".