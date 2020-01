"APS" Publié Le : Dimanche, 19 Janvier 2020 16:33 "Habitat : Un nouveau programme d'un million de logements pour la période 2020-2024:ALGER- Le plan d'action du secteur de l'Habitat, présenté samedi en Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prévoit l'engagement d’un nouveau programme d'un (1) million de logements pour la période 2020-2024. Ce plan présenté par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri prévoit, notamment, "l’intensification de la production de logements par une mobilisation et une orientation efficace des ressources financières, la finalisation du programme en cours, l’engagement d’un nouveau programme de un (1) million de logements pour la période 2020-2024, tous segments confondus et la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 million de logement", selon le communiqué du Conseil. Il est notamment prévu la révision de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la politique de la ville, la dynamisation de la fonction de contrôle en matière d’urbanisme, la poursuite de la réalisation des villes nouvelles et la valorisation de la production architecturale. Lire aussi: Environnement: une stratégie globale du secteur présentée lors du prochain Conseil des ministres Le plan d’action sectoriel entend également promouvoir la production nationale et encourager le recours aux moyens d’études et de réalisation nationaux, intensifier l’utilisation des matériaux locaux, assurer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et mettre en place un système d’informations statistiques pour suivre la demande de logements y compris le recours à la numérisation des procédures. M.Tebboune ordonne la création d'une banque du logement Intervenant suite à cette communication, le président Tebboune a insisté sur l’impératif de finaliser les programmes en cours dans les meilleurs délais. Il a souligné que la réalisation de tout nouveau programme de construction de logements doit prendre en compte les contraintes de financement. Elle ne doit surtout pas se faire, soutient-il, au détriment de la qualité, des aspects architecturaux et de l’aménagement urbain. Le président de la République a mis en avant le "droit du citoyen à un logement décent", soulignant l'impératif de luter contre l'habitat précaire et d'éradiquer les bidonvilles à travers la prise de mesures nécessaires à même d'empêcher leur réapparition, outre des sanctions à l'encontre des contrevenants. A ce propos, il a instruit les ministres de l'Intérieur et de l'Habitat de mettre en place un mécanisme spécial pour le suivi de cette question et la lutte contre les cas de connivence en la matière. Par ailleurs, il a donné des orientations pour l'amélioration de l'habitat à travers un renforcement du contrôle technique des constructions, la lutte contre la fraude dans les matériaux, l'interdiction de l'utilisation du bois dans les chantiers publics afin de préserver la richesse forestière, et la réduction des importations. Lire aussi :Le président Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres: texte intégral du communiqué A ce propos, il a instruit la création d'une "banque du logement" et a exhorté à une réflexion globale sur la création de villes périphériques afin de contenir l'exode vers les grandes villes. A rappeler que le programme de logements en cours de réalisation, a vu l'inscription de plus de 682.000 unités en 2019 dont 273.500 logements de type location-vente (AADL), 217.500 logements publics locatifs (LPL), 114.000 de type participatif (LSP) et promotionnel aidé (LPA), outre 22.000 unités de logement promotionnel public (LPP) et 55.000 habitats ruraux. Pour l'exercice à venir, les études prospectives élaborées par le Secteur tablent sur une meilleure dynamique en matière de réalisation des logements, prévoyant la réception et l'attribution d'importants quotas dès le premier semestre 2020. Dans ce cadre, il est prévu la réception de 160.000 unités de logement AADL au niveau des différentes wilayas, outre la réalisation de prèsde 700 établissements éducatifs (trois cycles) qui seront distribués progressivement à compter du mois d'août prochain. La loi de finances 2020 propose la mobilisation d'une enveloppe de 280 milliards DA pour la réalisation des programmes d'habitat".