"Sétif : Au cœur des mutations"

"El Moudjahid" PUBLIE LE : 19-01-2020" Au cœur des mutations:C’est sous le signe de la reconnaissance aux élus et travailleurs des collectivités locales, qu’à été célébrée, hier, la Journée nationale de la commune, marquée par la présence du wali Mohamed Belkateb, du président de l’APW, des chefs de daïra et de membres de l’Exécutif. C’est sous le signe de la reconnaissance aux élus et travailleurs des collectivités locales, qu’à été célébrée, hier, la Journée nationale de la commune, marquée par la présence du wali Mohamed Belkateb, du président de l’APW, des chefs de daïra et de membres de l’Exécutif. Dans cet auditorium Mouloud-Kacem- Naït-Belkacem, où étaient également conviés l’ensemble des présidents d’APC, d’anciens maires et des travailleurs des services de nettoiement, la symbolique était d’autant plus forte au cœur de cette symbiose qui illustrait, au-delà de l’intérêt de l’État à ces travailleurs de l’ombre, la juste reconnaissance à tous ces élus actifs ou qui se sont succédé au fil des mandats et ainsi contribuer à ancrer les effets du développement. Comment sinon interpréter les efforts de l’État pour donner du sens à la décentralisation et rapprocher l’Administration des citoyens qui élisent domicile dans toutes ces localités rurales, où l’électricité, le gaz, la route, l’école et la santé sont des arguments forts de cette dynamique, au moment où le Président Abdelmadjid Tebboune ne manque pas, depuis son investiture, de placer la commune au cœur de toutes les mutations. Dans ce contexte et au-delà de la volonté d’impulser les mécanismes de la démocratie participative et promouvoir les zones restées en marge, la promotion des trois communes d’El- Eulma, d’Aïn Oulmène et de Bougaâ en wilayas déléguées est également un acquis qui vient répondre aux aspirations des populations, mais surtout aux exigences de progrès, de rapprochement constant de la décision du citoyen, et, comme devait le souligner le wali, la mise en œuvre d’une économie locale qui génère la richesse et l’emploi. Aujourd’hui, devait-il ajouter, «nous nous attelons à mettre en place les sièges de ces nouvelles entités administratives, ainsi que les logements de fonction, et je pense que ce nouveau découpage va induire une nouvelle dynamique dans ces nouvelles circonscriptions, sachant que tout ce que fait l’État permet de booster le développement local. La création de ministères chargés d’impulser les petites et moyennes entreprises abonde dans ce sens et augure d’un avenir meilleur.» À l’issue de la cérémonie, seront honorés des travailleurs des services de nettoiement des communes, les présidents d’APC et d’anciens maires, avant que le wali ne consente le même geste pour les travailleurs d’ECOSET". F. Zoghbi