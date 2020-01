"L'EXPRESSION"21-01-2020"La filière des agrumes en plein essor Les oranges de Tizi Ouzou arrivent...: La qualité de la production enregistre une amélioration considérable grâce au soutien apporté aux producteurs par les techniciens de divers organismes. Cap vers l’exportation de l’orange localeCap vers l’exportation de l’orange locale Les subdivisions agricoles de Tizi Ouzou, Draâ Ben Khedda et Béni Douala, en collaboration avec la Chambre de l’agriculture, l’Itmas de Boukhalfa, la Srpv de DBK et le Cwif Agrumes ont organisé, aujourd’hui, une journée technique sur le développement de la filière agrumicole dans la wilaya de Tizi Ouzou. Cette rencontre qui se tient à l’Itmas de Boukhalfa regroupera les agrumiculteurs ainsi que des techniciens spécialisés dans la filière. Cette journée, très attendue par les producteurs d’agrumes de la wilaya, sera ainsi marquée par des communications abordant plusieurs thèmes relatifs à la filière agrumicole. Le développement de cette dernière est un objectif que se fixent les services concernés de la wilaya ainsi que le ministère concerné qui a installé, il y a moins d’une année, un conseil interprofessionnel ad hoc. Au niveau local, elle répond aussi au vœu des producteurs d’accroître ainsi leur production. Cette filière occupe une superficie de 1 565 hectares avec un rendement moyen de 320 q/h l’an. Cette moyenne de production est appelée à croître grâce aux améliorations attendues mais aussi à la création d’autres vergers de ce type. Jusqu’à présent, la daïra de Draâ Ben Khedda arrive en tête avec une superficie de 645 ha, dont 626 entrés en production. En deuxième position arrive la daïra de Tizi Ouzou avec 450 ha, dont 423 en production, et en troisième Irdjen et Tizi-Rached avec 254,25 ha dont 221 ha en production. Selon les techniciens de la direction des services agricoles, la gamme des variétés produites à Tizi Ouzou est extrêmement riche. Il y va ainsi de la Thomson, dont le verger est estimé à 525 ha, la Washington sur 473 ha, la Clémentine 116 ha et de la Valencialate sur 95 ha. On peut également retrouver d’autres variétés comme la double-fine, le pomélo, l’orange commune, la sanguine, le citron et la Hamline. La qualité de la production enregistre une amélioration considérable grâce au soutien apporté aux producteurs par les techniciens de divers organismes dont le plus important est celui de la direction des services agricoles. D’ailleurs, au niveau national, les prévisions annoncent pour un proche avenir une production annuelle de 20 millions de tonnes dont une bonne partie destinée à l’exportation. à Tizi Ouzou, des rencontres ont déjà eu lieu pour aborder ce volet. Les techniciens approchés préconisent de hisser la production aux normes internationales sous réserve d’améliorer l’organisation des circuits de commercialisation et la surveillance de l’utilisation des pesticides par les producteurs. Du reste, la production locale s’impose comme l’une des meilleures qualités mondiales pouvant intégrer toutes les places marchandes à l’international. Enfin, notons que la filière concerne quelque 32 wilayas dont les premières sont respectivement Blida, produisent 4,1 millions de quintaux, Mostaganem 1,2 million de quintaux et Tipasa 1,1 million de quintaux. L’agrumiculture offre quelque 250 000 postes de travail directs et permanents".