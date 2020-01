"El Moudjahid" 21-01-2020"Bientôt un fichier national des produits fabriqués en Algérie (ministre):Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, mardi à Blida, que des préparatifs étaient cours, en vue de l’élaboration d’un fichier national des produits fabriqués en Algérie, en perspective de la mise au point d’une liste des produits autorisés à l’importation. "Nous veillerons à l’élaboration, dans les plus brefs délais possibles, d’un fichier national de tous les produits, industriels, agricoles, artisanaux et de services, de fabrication algérienne, en vue de mettre un terme à l’importation anarchique", a indiqué Kamel Rezig à l’ouverture d’une Journée d’études sur la Loi de finances 2020. Il a signalé le "recensement, sur le marché national, de dizaines de milliers de produits de fabrication algérienne inconnus", et nécessitant, a-t-il ajouté "l’élaboration d’un e liste à leur sujet, avec l’implication des industriels et autres opérateurs économiques". Le ministre a qualifié cette démarche de "mesure urgente" inscrite au titre du programme de base du ministère visant "à encourager l’exportation et pénétrer les marchés étrangers", a-t-il souligné. "Tout produit fabriqué en Algérie sera interdit d’importation à l’avenir, à l’exception de ceux dans les quantités ne couvrent pas les besoins nationaux", a-t-il affirmé, à ce propos. Pour le ministre du Commerce, cette démarche vise "à assurer une protection juridique aux industriels, qui s’engagent à leur tour au respect de leur engagements relatifs au maintien des prix des produits, leur quantité et leur qualité, tout en évitant le monopole et la spéculation", car la protection du consommateur "est la plus importante priorité du ministère du Commerce", a, encore, affirmé M.Kamel Rezig". (APS)